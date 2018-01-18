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сегодня, 10:28

В Кохме частный дом тушили целую ночь

Семья осталась без вещей - детям не в чем даже пойти в школу (фото, видео)

В Кохме накануне вечером произошел крупный пожар - на 2-й Завражной улице полностью выгорел двухэтажный частный дом. Пламя достигало высоты в несколько метров - зарево было видно за пару километров от места пожара.

В этом доме проживала многодетная семья. Стихия уничтожила все их вещи. Успели спасти только немного обуви и документы. Мальчишкам даже не в чем пойти в школу. Сгорели учебники, одежда и абсолютно вся техника. Пока родители и трое детей расположились у соседей. Любой посильный вклад сейчас очень поможет погорельцам.

Номер карты «Сбербанка»:

5469 1700 1112 0700

Елена Вадимовна Т.



ключевые слова: пожар дом погорельцы
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