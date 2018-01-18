Похожие новости
-
сегодня, 15:11Семья чудом спаслась от огня в Ивановской области
-
(1)
- 2499
- 3
-
Похожие репортажи
-
сегодня, 20:30Огонь уничтожил дом многодетной семьи
- (0)
- 741
- 1
-
Новости
сегодня, 10:28
В Кохме частный дом тушили целую ночь
Семья осталась без вещей - детям не в чем даже пойти в школу (фото, видео)
В Кохме накануне вечером произошел крупный пожар - на 2-й Завражной улице полностью выгорел двухэтажный частный дом. Пламя достигало высоты в несколько метров - зарево было видно за пару километров от места пожара.
В этом доме проживала многодетная семья. Стихия уничтожила все их вещи. Успели спасти только немного обуви и документы. Мальчишкам даже не в чем пойти в школу. Сгорели учебники, одежда и абсолютно вся техника. Пока родители и трое детей расположились у соседей. Любой посильный вклад сейчас очень поможет погорельцам.
Номер карты «Сбербанка»:
5469 1700 1112 0700
Елена Вадимовна Т.
ключевые слова: пожар дом погорельцы
- оцените новость:
-
(0)
- 5506
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:47В регионе судебные приставы прекратили принимать наличные от должников
Как теперь можно оплатить долги
-
(1)
- 2137
сегодня, 12:34В Иванове митрополит Иосиф совершил крестный ход «на Иордань» и освятил воду
-
(3)
- 1256
сегодня, 12:05Грузчики 80 уровня: в Иванове холодильник доставили в квартиру при помощи автовышки
Видео
-
(0)
- 4839
сегодня, 10:28В Кохме частный дом тушили целую ночь
Семья осталась без вещей - детям не в чем даже пойти в школу (фото, видео)
-
(0)
- 5513