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сегодня, 10:16
Ивановское кафе «Сказка на востоке» поймали на торговле поддельной водкой
Проводится проверка
В областном центре установлен очередной факт незаконного оборота алкогольной продукции. На этот раз - в кафе «Сказка на востоке», расположенном на проспекте Текстильщиков, 41.
«В результате проверки выявлены факты розничной продажи алкогольной продукции без лицензии и документов, сопровождающих ее оборот. Продукция имеет признаки подделки. Из оборота изъята водка «Хортица». На данный момент проводится проверка», - сообщили в Административном департаменте ивановской области.
ключевые слова: алкоголь контрафакт торговля
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