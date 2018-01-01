Ивановское кафе «Сказка на востоке» поймали на торговле поддельной водкой

Проводится проверка

В областном центре установлен очередной факт незаконного оборота алкогольной продукции. На этот раз - в кафе «Сказка на востоке», расположенном на проспекте Текстильщиков, 41.

«В результате проверки выявлены факты розничной продажи алкогольной продукции без лицензии и документов, сопровождающих ее оборот. Продукция имеет признаки подделки. Из оборота изъята водка «Хортица». На данный момент проводится проверка», - сообщили в Административном департаменте ивановской области.

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