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Новости

вчера, 21:56

В Иванове иеромонах и лишенный сана священник устроили потасовку на людях

Со взаимными обвинениями, падением в снег и при полиции (видео)

В интернете появилось видео, на котором запечатлена потасовка иеромонаха РПЦ, клирика Иваново-Вознесенской епархии Макария (Маркиша) и скандально известного Германа Калинина, извергнутого из сана еще в 2014 году. Всё происходит рядом и из-за относительно недавно построенной церкви в местечке Авдотьино в Иванове. Именно Калинин занимался строительством этого храма и некогда был его настоятелем.

Конфликт Германа Калинина и РПЦ в Ивановской области – старый (мы неоднократно писали и делали репортажи об этом, в том числе о борьбе за храм Иоанна Воина).

На видео иеромонах Макарий требует от отлученного священника «вернуть ворованные окна, пока не поздно» (надо полагать – в том самом храме). Говорит, что Калинин был лишен сана за пьянство и воровство. Затем настоящий священник зачем-то несколько раз демонстративно падает на снег - якобы от толчков Калинина (всё это видно на кадрах).

В свою очередь Герман Калинин называет действия иеромонаха Макария провокацией. И утверждает, что тот даже приходил к нему несколько раз с оружием.

И всё это происходило на глазах людей и в присутствии других представителей Церкви и сотрудников полиции. Глядя на происходящее, одна из прихожанок заявила Калинину буквально следующее: «Я с гранатой приду, в отличие от священников». 

Между тем нам сообщают, что данное видео, опубликованное в сети 16 января 2018 года, на самом деле было снято в 2015 году. И что Калинин приговором Октябрьского районного суда г. Иваново от 01.09.2017 г. осужден по ч.2 ст.330 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Как бы то ни было, видеоматериал ранее в СМИ не публиковался. И он - нагляден. И многое говорит о религиозной жизни в современном мире, в нашей стране и в нашей области, в частности. 

Для справки:

Иеромонах Макарий (в миру Марк Симонович Маркиш) — иеромонах Русской православной церкви, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Церковный публицист, миссионер, как в традиционном понимании, так и в интернет-пространстве, на радио, телевидении, в прессе. Автор многочисленных книг в жанре открытый разговор. Публикации отца Макария можно встретить в аналитическом обозрении «Радонеж», в информационно-аналитической службе «Русская народная линия», в журналах «Фома», «Нескучный сад», «Русский Дом» и Orthodox Life (США), в интернет изданиях «Православие и мир», «Истина», «Православие.ru», «Милосердие.ru», «Одигитрия» и многих других.

Активный участник православной сети «Елицы», созданной по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, для объединения православных христиан.

Участник миссионерского интернет-проекта «Батюшка онлайн» «ВКонтакте» до марта 2015 г., отмеченного Патриархом Московским и всея Руси[2]

Основатель и руководитель миссионерского интернет-проекта "Вопросы батюшке".

Герман Калинин был запрещен в священнослужении еще в 2012 году, а затем извергнут из сана в ноябре 2014 года согласно резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Однако «он не подчинился этим решениям и продолжал имитировать «богослужения» во вновь построенном храме, захваченном его семьей», - утверждают в Ивановской митрополии.



ключевые слова: РПЦ священник потасовка скандал
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Комментарии (20)

	


	

	

		
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  • 
								
									gordimon								
							
    • 
							
  • вчера, 22:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							госпади, верни ему окна								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gtffjghjkkj								
							
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  • сегодня, 06:06
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    • 
										-1
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							усе попяры пидары								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Halizman								
							
    • 
							
  • вчера, 22:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Макарию в кинематограф бы надо. Или в театр. Какой талант пропадает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Qrewty								
							
    • 
							
  • вчера, 22:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							 К-к-комбо!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Акакий Ананьев								
							
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  • вчера, 22:38
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    • 
										-1
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							Как будто дореволюционный фильм. Спасибо тебе Господи давно так не смеялся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иосиф Уткин								
							
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  • вчера, 22:52
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    • 
										0
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							Видео старое. А конфликт давно исчерпан. Калинин приговором Октябрьского районного суда г. Иваново от 01.09.2017 г. осужден по ч.2 ст.330 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иосиф Уткин								
							
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  • вчера, 22:57
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    • 
										0
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							Из апелляционного постановления:
    

    
Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом отмеченных судом в приговоре: данных о личности виновного, характера содеянного, его дерзости, личностей потерпевших, в отношении которых в дневное время на улице применялось физическое насилие, и их количества, циничности и демонстративности преступных действий Калинина Г.Г., - суд апелляционной инстанции не находит оснований не согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что иное наказание не обеспечит достижения его целей
    

    
Доводы апелляционных жалоб и сведения дополнительно представленных материалов о том, что осужденный частично осознал неправомерность своих действий, вызванных сильным эмоциональным потрясением в связи с лишением его священного сана и с освобождением от занимаемой должности настоятеля, раскаялся в содеянном, намерен предпринять и предпринимает меры к примирению с потерпевшими, а также доводы о трудном материальном положении семьи не свидетельствуют о наличии оснований для снижения назначенного наказания.
    

    
Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, не установлено.
    

    
Оснований для отмены или изменения приговора по доводам апелляционных жалоб также не усматривается.
    

    
Вместе с тем, приговор подлежит изменению в части решения о наложении ареста на имущество осужденного Калинина Г.Г. – два автомобиля (НИССАН НОУТ и ФОРД ФОКУС).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 23:04
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    • 
										-1
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							В обл суде всё всегда законно и обоснованно) только отдельные дела с фигурантами на Ф за бабло решают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Неужели человека осудили на полтора года только за потасовку со священником РПЦ? Или за окна? Ничего себе - правосудие! Очевидно, что пытались угодить официальному культу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ta4kamafin								
							
    • 
							
  • вчера, 22:58
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему скрывали столь занимательную киноленту?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 23:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Черти								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Potrew80								
							
    • 
							
  • вчера, 23:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							"России необходимо вернуться к юлианскому календарю, которым пользовались до революции, считает первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.
    
Русская православная церковь в богослужениях пользуется юлианским календарем. Щипков считает, что хранителем традиций в России остается только церковь.
    
«Календарь — это не цифры на бумаге, а часть картины мира народа. Мы находимся в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться», — подчеркнул он."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Денис Ледяев								
							
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  • сегодня, 00:10
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										-1
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							Официальная РПЦ и вера в Бога, давно разошлись дорогами. Лет так 5 назад или около того. Торговля в храмах, любые действия со стороны РПЦ, исключительно по предоплате, без соблюдения канонов. можно продолжать бесконечно. Главное деньги плати. Поэтому не хожу в храмы, хоть и крещённый. Но это моё личное мнение. И ни кого, ни к чему не призываю.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А-ха-ха!!! Спасибо за ролик. ))) Макарий красава - лицо православия. А "бомбистку" не привлеки? - странно...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Роман Иванов								
							
    • 
							
  • сегодня, 02:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я так и думал что они все не нормальные, Церковная идеалогия устроилась на месте коммунистической, самое главное вера с голой ж... й и желательно на тощак.. Я знаю что не в тему но накипело.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 07:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ничего личного. Просто пиар и бизнес.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Евгений Баранов								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Деньги на строительство храма вкладывали благотворители с которыми был знаком или работал Калинин. Церковь и гроша ломаного не дала. А когда начались службы и люди понесли пожертвования церковь захотела оброк но Калинин послал их куда подальше та как на собранные деньги помогал людям и обустраивал церквушку. Пить он начал после того как его лишили сана и отстранили отобрали построенное им. И еще упекли за решетку что бы не мешал прибрать к рукам его творение. Вот она инквизиция в современном мире. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бесовщина в рясах вокруг креста!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Куда девал сокровища убиенной тобой тещи? Говори, покайся, грешник! ©отец Федор
    

    
пастыри, блин. тьфу								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Watcher								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Падает потому что псевдосвященник Калинин толкает, в футболе от меньших воздействий падают)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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