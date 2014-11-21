В Иванове иеромонах и лишенный сана священник устроили потасовку на людях

Со взаимными обвинениями, падением в снег и при полиции (видео)

В интернете появилось видео, на котором запечатлена потасовка иеромонаха РПЦ, клирика Иваново-Вознесенской епархии Макария (Маркиша) и скандально известного Германа Калинина, извергнутого из сана еще в 2014 году. Всё происходит рядом и из-за относительно недавно построенной церкви в местечке Авдотьино в Иванове. Именно Калинин занимался строительством этого храма и некогда был его настоятелем.

Конфликт Германа Калинина и РПЦ в Ивановской области – старый (мы неоднократно писали и делали репортажи об этом, в том числе о борьбе за храм Иоанна Воина).

На видео иеромонах Макарий требует от отлученного священника «вернуть ворованные окна, пока не поздно» (надо полагать – в том самом храме). Говорит, что Калинин был лишен сана за пьянство и воровство. Затем настоящий священник зачем-то несколько раз демонстративно падает на снег - якобы от толчков Калинина (всё это видно на кадрах).

В свою очередь Герман Калинин называет действия иеромонаха Макария провокацией. И утверждает, что тот даже приходил к нему несколько раз с оружием.

И всё это происходило на глазах людей и в присутствии других представителей Церкви и сотрудников полиции. Глядя на происходящее, одна из прихожанок заявила Калинину буквально следующее: «Я с гранатой приду, в отличие от священников».

Между тем нам сообщают, что данное видео, опубликованное в сети 16 января 2018 года, на самом деле было снято в 2015 году. И что Калинин приговором Октябрьского районного суда г. Иваново от 01.09.2017 г. осужден по ч.2 ст.330 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Как бы то ни было, видеоматериал ранее в СМИ не публиковался. И он - нагляден. И многое говорит о религиозной жизни в современном мире, в нашей стране и в нашей области, в частности.

Для справки:

Иеромонах Макарий (в миру Марк Симонович Маркиш) — иеромонах Русской православной церкви, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Церковный публицист, миссионер, как в традиционном понимании, так и в интернет-пространстве, на радио, телевидении, в прессе. Автор многочисленных книг в жанре открытый разговор. Публикации отца Макария можно встретить в аналитическом обозрении «Радонеж», в информационно-аналитической службе «Русская народная линия», в журналах «Фома», «Нескучный сад», «Русский Дом» и Orthodox Life (США), в интернет изданиях «Православие и мир», «Истина», «Православие.ru», «Милосердие.ru», «Одигитрия» и многих других.

Активный участник православной сети «Елицы», созданной по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, для объединения православных христиан.

Участник миссионерского интернет-проекта «Батюшка онлайн» «ВКонтакте» до марта 2015 г., отмеченного Патриархом Московским и всея Руси[2]

Основатель и руководитель миссионерского интернет-проекта "Вопросы батюшке".

Герман Калинин был запрещен в священнослужении еще в 2012 году, а затем извергнут из сана в ноябре 2014 года согласно резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Однако «он не подчинился этим решениям и продолжал имитировать «богослужения» во вновь построенном храме, захваченном его семьей», - утверждают в Ивановской митрополии.

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