ПОСЛУШАЙТЕ! Забота о безопасности, которая приводит к еще большему риску

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Сколько лет слышали, что скоростного поезда от Иванова до Москвы нам не получить. И вдруг этой осенью всех обнадежили. И решение придумали и даже в технический рейс новый вариант «Ласточки» отправили. Испытания идут полным ходом. В общем, еще немного и то, что несколько лет назад считалось невоплотимым, будет реализовано. Ну, может, не совсем так, как хотелось, но время пути до столицы существенно сократится.

На этом фоне ермолинцам особенно обидно. Великие дела вершатся в губернии, а их проблема, маленькая, но уже не один год отравляющая жизнь, так и не решается. И вот очередной железнодорожный состав задержался у них, разделив населенный пункт надвое. И снова путь из одной части в другую превратился в вынужденный и опасный аттракцион.

И стар, и млад через пути под составом. Альтернатива - длительный обход вокруг. Перехода на этой маленькой станции с довольно интенсивным движением нет. Расцеплять состав, чтобы обеспечить свободный проход, нельзя - нарушение требований безопасности. Хотя очень странно выглядит забота о безопасности, которая приводит к еще большему риску…

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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