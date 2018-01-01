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Новости

сегодня, 17:43

Ивановским школьникам рассказали о месте религии в современном мире

За круглым столом с ребятами встретились представители православия, ислама и иудаизма

Ежегодно в третье воскресенье января отмечается Всемирный день религии. В преддверии праздника в Ивановском доме национальностей прошел круглый стол на тему «Диалог религий во имя мира и добра». Его участниками стали ивановские школьники и представители трех ведущих конфессий России - христианства (православия), ислама и иудаизма.

Инициатором мероприятия выступило детское региональное отделение Ассамблеи народов России, которое успешно функционирует на базе школы № 18 города Иваново. Напомним, школа № 18 – региональный центр поликультурного образования и воспитания. Здесь обучаются дети 23 национальностей. Это место, где чтят традиции всех народов, вместе ребята отмечают Сабантуй, Масленицу, Курбан-Байрам, Пасху и другие религиозные и национальные праздники.

В ходе круглого стола участники обсудили вопросы о роли и месте религии в современном мире: как религии влияют на жизнь общества, почему существует несколько религий, не противоречат ли друг другу религия и наука - на эти и многие другие темы состоялся обмен мнениями. Представители религиозных конфессий рассказали собравшимся за «круглым столом» старшеклассникам о сущности мировых религий, их позитивном влиянии на различные сферы жизни, о своем отношении к вере, отличии традиционных религий и религиозных сект.



ключевые слова: религия школьники круглый стол
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									берендейка								
							
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  • сегодня, 18:19
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							Про буддизм забыли.Тоже государственная религия  в Калмыкии и Сибири.И вообще народ запутали,ассамблея при переводе с греческого пьянка.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 20:08
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										+1
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							А не рассказали на каких авто раскатывают представители этих религий? как нарушают ПДД и хамят, особенно галавный поп нашей губернии?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 20:36
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							А в это время:
    
Varlamov News:
    
Приозерский городской суд Ленинградской области признал священника и бывшего духовника футбольного клуба "Зенит" Глеба Грозовского виновным в педофилии и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. 
    
По версии следствия, Грозовский (являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе) совершил "насильственные действия сексуального характера" в отношении нескольких детей в православном детском лагере на острове Коневец в Ленобласти, а также в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия" в Греции.
    

    
Отец Кураев:
    
Педофилия, гомосексуализм и блуд в монастырях РПЦ 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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