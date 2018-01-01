Ивановским школьникам рассказали о месте религии в современном мире

За круглым столом с ребятами встретились представители православия, ислама и иудаизма

Ежегодно в третье воскресенье января отмечается Всемирный день религии. В преддверии праздника в Ивановском доме национальностей прошел круглый стол на тему «Диалог религий во имя мира и добра». Его участниками стали ивановские школьники и представители трех ведущих конфессий России - христианства (православия), ислама и иудаизма.

Инициатором мероприятия выступило детское региональное отделение Ассамблеи народов России, которое успешно функционирует на базе школы № 18 города Иваново. Напомним, школа № 18 – региональный центр поликультурного образования и воспитания. Здесь обучаются дети 23 национальностей. Это место, где чтят традиции всех народов, вместе ребята отмечают Сабантуй, Масленицу, Курбан-Байрам, Пасху и другие религиозные и национальные праздники.

В ходе круглого стола участники обсудили вопросы о роли и месте религии в современном мире: как религии влияют на жизнь общества, почему существует несколько религий, не противоречат ли друг другу религия и наука - на эти и многие другие темы состоялся обмен мнениями. Представители религиозных конфессий рассказали собравшимся за «круглым столом» старшеклассникам о сущности мировых религий, их позитивном влиянии на различные сферы жизни, о своем отношении к вере, отличии традиционных религий и религиозных сект.

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