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Новости

сегодня, 17:11

Прокуратура выявила нарушения при организации конкурса на установку рекламных конструкций в Иванове

В адрес главы областного центра внесено представление

Прокуратура Ленинского района требует от ивановской мэрии устранить нарушения, которые были допущены при организации конкурсов на право размещения уличных рекламных конструкций.

В частности, у надзорного ведомства возникли претензии к графическим изображениям, которые использовались в конкурсной документации для обозначения мест размещения рекламных конструкций. Кроме того, одна из площадок в схеме расположена на земле, на которую город не имеет прав. Она находится в федеральной собственности. Ранее эти же нарушения установила антимонопольная служба, разбирая дело по жалобе одного из предпринимателей.

В ходе прокурорской проверки также было выявлено, что фирма, выигравшая несколько мест под рекламу в конкурсе 2016 года, передала право пользования частью из них другой компании. При этом администрация счета за аренду сначала выставляла лишь одной из них. Другой счет был предъявлен с опозданием. Представление об устранении нарушений было внесено в адрес главы Иванова, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: реклама аукцион конкурс нарушения прокуратура
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