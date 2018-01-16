Станислав Воскресенский сделал на Гайдаровском форуме ряд заявлений

Они касаются социально-экономических вопросов и перспектив инфраструктуры в регионе (видео)



В рамках IX Гайдаровского форума временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в интервью телеканалу Россия 24 сделал ряд заявлений по социально-экономическим вопросам и перспективам развития инфраструктуры в регионе.

Касаясь вопросов повышения инвестиционной привлекательности, глава региона отметил наличие устоявшихся представлений об Ивановской области как крупнейшем текстильном центре. Однако он добавил, что у региона есть другие преимущества, которые пока не так широко известны за пределами региона, но которые, по мнению ведущих мировых экспертов, являются потенциалом для экономического развития.

«У нас более 40 тысяч студентов, 7 вузов, некоторые из них занимают лидирующие позиции в России. Это энергетический университет, медицинская академия. В Ивановской области очень сильный филиал РАНХиГС, и мы договорились с руководством академии, что именно в Иванове будет центр подготовки кадров для муниципалитетов для регионов всей центральной России», - подчеркнул Станислав Воскресенский.

Он добавил, что образовательный ресурс и наличие большого количества квалифицированных специалистов в регионе уже стали основой для зарождения в регионе новой интеллектуальной индустрии. В конце прошлого года крупнейшая страховая компания «СОГАЗ» открыла в городе Иваново административный центр компании. «Уже объявлено о более 600 вакансиях, количество сотрудников будет увеличено до 1 тысячи человек. Одним из определяющих факторов стал высокий уровень образования и квалификации жителей Ивановской области», - подчеркнул Станислав Воскресенский.

Также Станислав Воскресенский рассказал о ситуации с повышением транспортной доступности региона. Проблема налаживания современного сообщения с Москвой, по его словам, назрела давно. «Мы пришли к соглашению с РЖД, что в 2018 году запустим прямую «Ласточку» Иваново-Москва. Она будет идти менее 4 часов, через город Владимир», - отметил врио губернатора. Он пояснил, что поскольку часть пути до Иванова не электрифицирована, для нового состава готовится специальный модифицированный тепловоз. После успешного завершения его испытания и сертификации «Ласточка» будет запущена. «Безопасность людей превыше всего, мы должны быть полностью уверены, что все работает. Испытания самой «Ласточки» уже прошли дважды в декабре прошлого года», - пояснил Станислав Воскресенский. Он назвал этот проект важным для региона и подчеркнул, что реализацию таких проектов держит на личном контроле.

Станислав Воскресенский отметил перспективы развития текстильной промышленности: в регионе появились крепкие компании, которые уже реализуют экспортную стратегию. Есть перспективы в сельском хозяйстве, машиностроении.

Касаясь ситуации на заводе «Автокран», Станислав Воскресенский отметил, что три последних года прежним руководством компании были накоплены долги по заработной плате перед работниками порядка 180 млн рублей. «Сейчас у предприятия новые собственники. Нам удалось договориться, и перед новым годом долги перед коллективом полностью погашены. В 2018 год «Автокран» вступил в новую жизнь, у нас есть совместные планы по дальнейшему развитию, в том числе выход на экспортные рынки. Надеюсь, предприятие задышит по-новому», - рассказал Станислав Воскресенский. Он подчеркнул, что эта была самая крупная проблема, которая отдельно рассматривалась на заседании Правительства России.

Также Станиславу Воскресенскому задали вопрос о первых «ста днях» работы в ранге главы региона. «Я дни не считаю: для меня важен каждый. Каждый день – это своего рода точка самоконтроля. Есть какие-то вопросы, которые уже удалось решить. Очень много проблем, которые не могли быть решены быстро, но уверен, что совместными усилиями с жителями Ивановской области мы их решим», - заключил Станислав Воскресенский.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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