В Ивановской области на территории военного гарнизона произошло возгорание

В тушении огня принимали участие 4 пожарных расчёта

Инцидент случился еще 10 января, но сегодня стали известны некоторые подробности ЧП. Как сообщает «Местный спрос», сначала вспыхнула печь, затем огонь распространился по всему зданию. В нем, к слову, когда-то располагалось отделение фельдъегерской почты, потом помещение долгое время не эксплуатировалось, а сейчас здесь строится храм.

В тушении пожара принимали участие 4 пожарных расчёта. Однако, по словам командира военной части Владимир Оврашко, которые приводит шуйское издание, речь идет не о пожаре, а о небольшом возгорании.

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