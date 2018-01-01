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сегодня, 16:39
В Ивановской области на территории военного гарнизона произошло возгорание
В тушении огня принимали участие 4 пожарных расчёта
Инцидент случился еще 10 января, но сегодня стали известны некоторые подробности ЧП. Как сообщает «Местный спрос», сначала вспыхнула печь, затем огонь распространился по всему зданию. В нем, к слову, когда-то располагалось отделение фельдъегерской почты, потом помещение долгое время не эксплуатировалось, а сейчас здесь строится храм.
В тушении пожара принимали участие 4 пожарных расчёта. Однако, по словам командира военной части Владимир Оврашко, которые приводит шуйское издание, речь идет не о пожаре, а о небольшом возгорании.
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Комментарии (3)
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- с районасегодня, 17:23Решили разогреть обед? :-) Тут один разогрел, аж на несколько десятков мультов!
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- vofchikсегодня, 20:01Ну попам надо бабки отмыть вот и устроили поджигу, мусор спалили, а провели как 3 портсигара 3 куртки замшевые, далее по списку.
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- с районасегодня, 20:1016 человек тушили *небольшое* возгорание, ага, ну ну... Как печь (!!!) могла загореться? Хочу увидеть как кирпичи горят!
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