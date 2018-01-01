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Новости

сегодня, 16:19

В Иванове состоится творческий вечер композитора Александра Журбина

19 января в 18.00 в Ивановском музыкальном театре состоится творческий вечер заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Журбина.

В программе встречи планируется исполнение известных песен, романсов маэстро, а также номеров с солистами Ивановского музтеатра из мюзиклов композитора «Брак по-французски», «8 любящих женщин» и оперетты «Пенелопа», которая в 80-е годы украшала репертуарную афишу нашего театра.

В этот вечер у зрителя также будет возможность пообщаться с композитором.

Первый приезд А. Журбина в Ивановский музыкальный театр состоялся осенью 2010 года и был связан с постановкой его мюзикла «Рождественский детектив» по пьесе Робера Тома «Восемь любящих женщин». В конце ноября минувшего года состоялась премьера музыкальной комедии А. Журбина «Брак по-французски» по пьесе Георгия Геловани и Григория Спектора «Дамский портной, или Красиво шить не запретишь». Режиссер – постановщик того и другого спектакля заслуженный артист России Валерий Пименов.

Для справки:

А. Журбин родился 7 августа 1945 года в г. Ташкент в семье инженеров. Окончил Республиканскую среднюю специальную музыкальную школу имени В.А. Успенского, Ташкентскую консерваторию по классу виолончели, институт им. Гнесиных по классу композиции, а также аспирантуру Ленинградской консерватории.

С 1970 по 1977 год жил в Ленинграде, где поставил первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика». В 1992 году организовал первый русско-американский театр «Блуждающие звёзды».

А. Журбин активно работает в академических жанрах, является автором пяти симфоний, концерта для фортепиано с оркестром, концерта для альта с оркестром, концерта для виолончели с оркестром «Иерусалим», концерта для скрипки с оркестром, ряда произведений камерной музыки, а также вокальных циклов, ораторий и кантат. Им написано около двухсот песен.



ключевые слова: композитор Александр Журбин творческий вечер
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