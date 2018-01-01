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Новости

сегодня, 16:11

Как изменилось наказание за жестокое обращение с животными, конфетный грабитель и волонтеры в зоопарке

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- «Барс» помогает. И не только людям. Чем занимались наши волонтеры в ивановском зоопарке?

- И снова розыгрыш. Смотрим сериал на «Барсе» и отвечаем на вопрос.

- Мы в ответе за тех, кого приручили. Как изменилось наказание за жестокое обращение с животными?

- Конфетный грабитель, или К чему приводит порочная страсть?


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи
				
сегодня, 12:46

				

				В Ивановской области женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи 
								

					
	 Медиков ждали около двух часов. Проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области ревнивец вонзил 26-летней девушке нож в сердце 
				
сегодня, 12:07

				

				В Ивановской области ревнивец вонзил 26-летней девушке нож в сердце  
								

					
	 Подозреваемый в убийстве задержан
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глыба льда с «ГАЗели» влетела в автобус: пострадала пассажирка
				
сегодня, 09:54

				

				Глыба льда с «ГАЗели» влетела в автобус: пострадала пассажирка 
								

					
	 С осколком стекла в глазу женщину доставили в больницу
				

				

	    			
    
	    				
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