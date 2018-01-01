Как изменилось наказание за жестокое обращение с животными, конфетный грабитель и волонтеры в зоопарке

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- «Барс» помогает. И не только людям. Чем занимались наши волонтеры в ивановском зоопарке?

- И снова розыгрыш. Смотрим сериал на «Барсе» и отвечаем на вопрос.

- Мы в ответе за тех, кого приручили. Как изменилось наказание за жестокое обращение с животными?

- Конфетный грабитель, или К чему приводит порочная страсть?





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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