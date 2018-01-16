Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие репортажи

Новости

сегодня, 15:46

На ивановские маршруты выйдут 15 новых вместительных автобусов

Возможно, именно этот факт и стал причиной конфликта перевозчиков (фото)

Замена большой партии маломестных автобусов на муниципальных маршрутах на вместительные «ПАЗики» могла послужить причиной конфликта между перевозчиками, о котором мы рассказывали накануне.

15 новых машин закупил «ТрансЛайн». Компания по договору с администрацией обслуживает несколько городских маршрутов, в том числе и 35-й. Вчера мы рассказывали, что там же работают конкуренты, имеющие федеральную лицензию, но не прошедшие конкурсные процедуры и не заключившие договоры. И водителям конкурирующей фирмы стали поступать угрозы от неизвестных лиц с требованием покинуть незаконно занятый маршрут. Неизвестные представлялись контролерами «ТрансЛайна», но руководство фирмы заявляет, что таких сотрудников у них нет и называет случившееся провокацией.

Новые автобусы выйдут на маршруты уже на этой неделе. Можно предположить, что столь серьезное обновление автопарка и спровоцировало конфликт.

В мэрии ссылаются на то, что контроль за деятельностью перевозчиков осуществляет управление автодорожного надзора, которое обладает соответствующими полномочиями.

«У нас в настоящее время ведется взаимодействие с контрольно-надзорными органами в части проведения совместных рейдов. И в целом вопрос об оценке правомерности действий, которые не включены в реестр маршрутов – это их компетенция», - прокомментировал и.о. председателя комитета по транспорту администрации г. Иваново Николай Мановский.

«Составление административных материалов в отношении перевозчиков, а также принятие решений по ним, согласно ст. 11.33 КоАП РФ (Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса) находится в компетенции сотрудников территориальных отделов транспортного контроля и государственного автодорожного надзора. Госавтоинспекция осуществляет контроль за дорожным движением и фиксирует нарушения ПДД водителями общественного транспорта в том числе. Сотрудниками ГИБДД при выявлении нарушений по ст.11.33 КоАП РФ направляется информация МУГАДН ЦФО», - сообщили в УГИБДД по Ивановской области.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: общественный транспорт автобусы перевозчики конфликт
  • оцените новость:
  • (0)
  • 2824
  • 7







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (7)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дожили - пазовские скотовозы, именуемые в нормальных городах "маршрутками", у нас презентуются как "вместительные автобусы"! Иваново - реальное дно(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну , если считаешь себя скотом , тогда не поспоришь.Тебе со дна виднее.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вета Громова								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И это радует. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ПростоЯ								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если там нет площадки для колясок и других крупногабаритных вещей, то ни фига это не вместительные автобусы. А просто увеличенная маршрутка. Поездим - посмотрим..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Труженник тыла								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Когда будут закупать большие вместительные автобусы, тогда и порадуемся. Отличий между ПАЗиком и маршруткой не вижу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я ехала в совсем новом ПАЗе поздно вечером в праздничный день. Там сидения в еще неповрежденном целлофане, пол еще незатоптанный. На задней площадке большое место, свободное от сидений, для колясок. Чистенько, тепло. 150 марш.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							какие нахрен вместительные автобусы, скотовозы Лиаз и то больше. С лыжами не зайдешь, санки мешаться будут, а про мам с колясками и говорить нечего, инвалидов колясочников у нас в городе вообще нет. Убирать этот хлам надо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи
				
сегодня, 12:46

				

				В Ивановской области женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи 
								

					
	 Медиков ждали около двух часов. Проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6633						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области ревнивец вонзил 26-летней девушке нож в сердце 
				
сегодня, 12:07

				

				В Ивановской области ревнивец вонзил 26-летней девушке нож в сердце  
								

					
	 Подозреваемый в убийстве задержан
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5474						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Глыба льда с «ГАЗели» влетела в автобус: пострадала пассажирка
				
сегодня, 09:54

				

				Глыба льда с «ГАЗели» влетела в автобус: пострадала пассажирка 
								

					
	 С осколком стекла в глазу женщину доставили в больницу
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4251						
    •