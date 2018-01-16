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На ивановские маршруты выйдут 15 новых вместительных автобусов
Возможно, именно этот факт и стал причиной конфликта перевозчиков (фото)
Замена большой партии маломестных автобусов на муниципальных маршрутах на вместительные «ПАЗики» могла послужить причиной конфликта между перевозчиками, о котором мы рассказывали накануне.
15 новых машин закупил «ТрансЛайн». Компания по договору с администрацией обслуживает несколько городских маршрутов, в том числе и 35-й. Вчера мы рассказывали, что там же работают конкуренты, имеющие федеральную лицензию, но не прошедшие конкурсные процедуры и не заключившие договоры. И водителям конкурирующей фирмы стали поступать угрозы от неизвестных лиц с требованием покинуть незаконно занятый маршрут. Неизвестные представлялись контролерами «ТрансЛайна», но руководство фирмы заявляет, что таких сотрудников у них нет и называет случившееся провокацией.
Новые автобусы выйдут на маршруты уже на этой неделе. Можно предположить, что столь серьезное обновление автопарка и спровоцировало конфликт.
В мэрии ссылаются на то, что контроль за деятельностью перевозчиков осуществляет управление автодорожного надзора, которое обладает соответствующими полномочиями.
«У нас в настоящее время ведется взаимодействие с контрольно-надзорными органами в части проведения совместных рейдов. И в целом вопрос об оценке правомерности действий, которые не включены в реестр маршрутов – это их компетенция», - прокомментировал и.о. председателя комитета по транспорту администрации г. Иваново Николай Мановский.
«Составление административных материалов в отношении перевозчиков, а также принятие решений по ним, согласно ст. 11.33 КоАП РФ (Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса) находится в компетенции сотрудников территориальных отделов транспортного контроля и государственного автодорожного надзора. Госавтоинспекция осуществляет контроль за дорожным движением и фиксирует нарушения ПДД водителями общественного транспорта в том числе. Сотрудниками ГИБДД при выявлении нарушений по ст.11.33 КоАП РФ направляется информация МУГАДН ЦФО», - сообщили в УГИБДД по Ивановской области.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Комментарии (7)
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- 123123сегодня, 16:01Дожили - пазовские скотовозы, именуемые в нормальных городах "маршрутками", у нас презентуются как "вместительные автобусы"! Иваново - реальное дно(
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- Donald Tram Tararamсегодня, 17:29Ну , если считаешь себя скотом , тогда не поспоришь.Тебе со дна виднее.
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- Вета Громовасегодня, 16:56И это радует.
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- ПростоЯсегодня, 18:22Если там нет площадки для колясок и других крупногабаритных вещей, то ни фига это не вместительные автобусы. А просто увеличенная маршрутка. Поездим - посмотрим..
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- Труженник тыласегодня, 18:22Когда будут закупать большие вместительные автобусы, тогда и порадуемся. Отличий между ПАЗиком и маршруткой не вижу.
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- Наталисегодня, 18:57Я ехала в совсем новом ПАЗе поздно вечером в праздничный день. Там сидения в еще неповрежденном целлофане, пол еще незатоптанный. На задней площадке большое место, свободное от сидений, для колясок. Чистенько, тепло. 150 марш.
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- vofchikсегодня, 20:04какие нахрен вместительные автобусы, скотовозы Лиаз и то больше. С лыжами не зайдешь, санки мешаться будут, а про мам с колясками и говорить нечего, инвалидов колясочников у нас в городе вообще нет. Убирать этот хлам надо.
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