На ивановские маршруты выйдут 15 новых вместительных автобусов

Возможно, именно этот факт и стал причиной конфликта перевозчиков (фото)



Замена большой партии маломестных автобусов на муниципальных маршрутах на вместительные «ПАЗики» могла послужить причиной конфликта между перевозчиками, о котором мы рассказывали накануне.

15 новых машин закупил «ТрансЛайн». Компания по договору с администрацией обслуживает несколько городских маршрутов, в том числе и 35-й. Вчера мы рассказывали, что там же работают конкуренты, имеющие федеральную лицензию, но не прошедшие конкурсные процедуры и не заключившие договоры. И водителям конкурирующей фирмы стали поступать угрозы от неизвестных лиц с требованием покинуть незаконно занятый маршрут. Неизвестные представлялись контролерами «ТрансЛайна», но руководство фирмы заявляет, что таких сотрудников у них нет и называет случившееся провокацией.

Новые автобусы выйдут на маршруты уже на этой неделе. Можно предположить, что столь серьезное обновление автопарка и спровоцировало конфликт.

В мэрии ссылаются на то, что контроль за деятельностью перевозчиков осуществляет управление автодорожного надзора, которое обладает соответствующими полномочиями.

«У нас в настоящее время ведется взаимодействие с контрольно-надзорными органами в части проведения совместных рейдов. И в целом вопрос об оценке правомерности действий, которые не включены в реестр маршрутов – это их компетенция», - прокомментировал и.о. председателя комитета по транспорту администрации г. Иваново Николай Мановский.



«Составление административных материалов в отношении перевозчиков, а также принятие решений по ним, согласно ст. 11.33 КоАП РФ (Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса) находится в компетенции сотрудников территориальных отделов транспортного контроля и государственного автодорожного надзора. Госавтоинспекция осуществляет контроль за дорожным движением и фиксирует нарушения ПДД водителями общественного транспорта в том числе. Сотрудниками ГИБДД при выявлении нарушений по ст.11.33 КоАП РФ направляется информация МУГАДН ЦФО», - сообщили в УГИБДД по Ивановской области.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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