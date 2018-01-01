В Ивановской области появится «Региональное Объединение Проектировщиков»

Первым 60 компаниям, вступившим в новую Ассоциацию, предлагаются особые условия

На базе «Ивановского Объединения Строителей» создается Ассоциация «Региональное Объединение Проектировщиков» (РОП) с перспективой получения статуса саморегулируемой организации. Данная структура значительно упростит работу участников сферы строительства, считают организаторы.

В настоящее время «Региональное Объединение Проектировщиков» приглашает предприятия вступить в ее ряды. Первым 60 компаниям, принявшим решение о присоединении, предлагаются особые условия: отсутствие вступительных и членских взносов (оплачиваются только взносы в компенсационный фонд в размере 50 тысяч рублей). Также для всех членов «РОП» есть и другие привилегии: специальные условия по всем видам страхования, кредитным продуктам банков, проведению экспертизы проектной документации, юридическая поддержка по всем вопросам, помощь с внесением специалистов в реестр НОПРИЗ, защита интересов при участии в торгах и другое.

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