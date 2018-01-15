Артур Фокин прокомментировал свою отставку с поста начальника Департамента здравоохранения

Как мы сообщали ранее, Артур Фокин освободил пост руководителя Департамента здравоохранения Ивановской области.

Он вновь возглавил городскую больницу №7 в Иванове.



Вот как он прокомментировал свою отставку:



"Как вам уже известно, я покинул пост руководителя областного департамента здравоохранения. Прошедшие месяцы были очень насыщенными и продуктивными. Я надеюсь, что не только сам получил ценнейший опыт, но и сумел что-то сделать для региональной системы здравоохранения, способствовал началу решения тех масштабных задач, которые сегодня перед ней стоят.

Я благодарен Главе региона Станиславу Сергеевичу Воскресенскому за особое внимание к сфере здравоохранения, за поддержку новых подходов к ее развитию. С таким лидером региона есть уверенность, что вопросы качества оказания медицинской помощи будут приоритетными, а наша отрасль будет успешно реагировать на вызовы времени.

Я благодарю Ирину Геннадьевну Эрмиш и сотрудников регионального правительства за открытость,заинтересованное обсуждение вопросов, каждодневную поддержку.

Особые слова благодарности – коллективу департамента здравоохранения, который справился с обилием новых вводных и вместе с которым мы достойно завершили год и создали задел на будущее.

Разумеется, успех в нашей работе немыслим без взаимопонимания с главными врачами и главными внештатными специалистами, и я признателен каждому за участие в выработке решений, за готовность к внедрению новых практик и методов.

Отдельное спасибо – моей семье и родным за терпение и поддержку. От этого, на самом деле, напрямую зависит качество работы.

Я рад, что Глава региона доверил мне возглавить седьмую городскую клиническую больницу. Это крупная многопрофильная клиника, которая по праву задает тон региональной медицины. Сделаю все, чтобы в учреждении продолжали внедряться новые методы лечения, осваивались самые передовые технологии, чтобы пациентам здесь было комфортно и они ощущали перемены к лучшему.

Работа продолжается!"

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