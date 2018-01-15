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15.01.2018 20:01Начальник Департамента здравоохранения Ивановской области уходит в отставку
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Новости
сегодня, 15:13
Артур Фокин прокомментировал свою отставку с поста начальника Департамента здравоохранения
Как мы сообщали ранее, Артур Фокин освободил пост руководителя Департамента здравоохранения Ивановской области.
Он вновь возглавил городскую больницу №7 в Иванове.
Вот как он прокомментировал свою отставку:
"Как вам уже известно, я покинул пост руководителя областного департамента здравоохранения. Прошедшие месяцы были очень насыщенными и продуктивными. Я надеюсь, что не только сам получил ценнейший опыт, но и сумел что-то сделать для региональной системы здравоохранения, способствовал началу решения тех масштабных задач, которые сегодня перед ней стоят.
Я благодарен Главе региона Станиславу Сергеевичу Воскресенскому за особое внимание к сфере здравоохранения, за поддержку новых подходов к ее развитию. С таким лидером региона есть уверенность, что вопросы качества оказания медицинской помощи будут приоритетными, а наша отрасль будет успешно реагировать на вызовы времени.
Я благодарю Ирину Геннадьевну Эрмиш и сотрудников регионального правительства за открытость,заинтересованное обсуждение вопросов, каждодневную поддержку.
Особые слова благодарности – коллективу департамента здравоохранения, который справился с обилием новых вводных и вместе с которым мы достойно завершили год и создали задел на будущее.
Разумеется, успех в нашей работе немыслим без взаимопонимания с главными врачами и главными внештатными специалистами, и я признателен каждому за участие в выработке решений, за готовность к внедрению новых практик и методов.
Отдельное спасибо – моей семье и родным за терпение и поддержку. От этого, на самом деле, напрямую зависит качество работы.
Я рад, что Глава региона доверил мне возглавить седьмую городскую клиническую больницу. Это крупная многопрофильная клиника, которая по праву задает тон региональной медицины. Сделаю все, чтобы в учреждении продолжали внедряться новые методы лечения, осваивались самые передовые технологии, чтобы пациентам здесь было комфортно и они ощущали перемены к лучшему.
Работа продолжается!"
Он вновь возглавил городскую больницу №7 в Иванове.
Вот как он прокомментировал свою отставку:
"Как вам уже известно, я покинул пост руководителя областного департамента здравоохранения. Прошедшие месяцы были очень насыщенными и продуктивными. Я надеюсь, что не только сам получил ценнейший опыт, но и сумел что-то сделать для региональной системы здравоохранения, способствовал началу решения тех масштабных задач, которые сегодня перед ней стоят.
Я благодарен Главе региона Станиславу Сергеевичу Воскресенскому за особое внимание к сфере здравоохранения, за поддержку новых подходов к ее развитию. С таким лидером региона есть уверенность, что вопросы качества оказания медицинской помощи будут приоритетными, а наша отрасль будет успешно реагировать на вызовы времени.
Я благодарю Ирину Геннадьевну Эрмиш и сотрудников регионального правительства за открытость,заинтересованное обсуждение вопросов, каждодневную поддержку.
Особые слова благодарности – коллективу департамента здравоохранения, который справился с обилием новых вводных и вместе с которым мы достойно завершили год и создали задел на будущее.
Разумеется, успех в нашей работе немыслим без взаимопонимания с главными врачами и главными внештатными специалистами, и я признателен каждому за участие в выработке решений, за готовность к внедрению новых практик и методов.
Отдельное спасибо – моей семье и родным за терпение и поддержку. От этого, на самом деле, напрямую зависит качество работы.
Я рад, что Глава региона доверил мне возглавить седьмую городскую клиническую больницу. Это крупная многопрофильная клиника, которая по праву задает тон региональной медицины. Сделаю все, чтобы в учреждении продолжали внедряться новые методы лечения, осваивались самые передовые технологии, чтобы пациентам здесь было комфортно и они ощущали перемены к лучшему.
Работа продолжается!"
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Комментарии (5)
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- ЙЯdЪсегодня, 16:00Шикарная речь. Можно Оскара получать.
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- Svobodanamсегодня, 16:01Бла бла бла сказал Фокин и утер слезы. Жалок
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- guyujhhgсегодня, 17:15Этого и следовало было ожидать.
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- ПростоЯсегодня, 18:26Пусть возвращается. Человек был на своем месте, столько сделал что во взрослой поликлинике, что в детской. Есть еще недоделки в детской, видимо, парковка планировалась, но не сделана, так что хорошо, что возвращается.
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- 17.01.18сегодня, 19:30Смешно читать))) После нескольких месяцев исполнения обязанностей начальника ДЗО такая речь)))) О какой плодотворной работе за такой период времени можно вообще говорить! Вот, что Фокин хороший главный врач 7 ГКБ с этим не поспоришь, так и есть!
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