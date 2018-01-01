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сегодня, 14:49
По факту братоубийства в Ивановской области возбуждено уголовное дело
Подозреваемый задержан
В Заволжске 52-летний местный житель во время конфликта со своим 58-летнимдвоюродным братом нанес ему смертельное ножевое ранение в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области. Подозреваемый задержан.
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