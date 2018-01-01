По факту братоубийства в Ивановской области возбуждено уголовное дело

Подозреваемый задержан

В Заволжске 52-летний местный житель во время конфликта со своим 58-летнимдвоюродным братом нанес ему смертельное ножевое ранение в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области. Подозреваемый задержан.

поделиться ссылкой:

