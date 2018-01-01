Митрополит Иосиф вручил Патриаршие медали игумену, иеромонаху и профессору

Награждение состоялось по окончании Ученого совета Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии (фото)

16 января под председательством ректора Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа прошло заседание Ученого совета этого учебного заведения.

Митрополит Иосиф обратил особое внимание собравшихся на необходимость неукоснительного исполнения в жизни семинарии постановлений Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося в Москве 29 ноября – 2 декабря 2017 года. Члены совета обсудили итоги первого полугодия 2017/2018 учебного года, приняли ряд решений, касающихся учебного процесса.

По окончании заседания митрополит Иосиф вручил высокие Патриаршие награды – медали «100-летие восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви» преподавателям семинарии – игумену Мефодию (Илюточкину), иеромонаху Иоанафану (Богомазу) и профессору С.М.Усманову.

Фото: Ивановская митрополия

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