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Митрополит Иосиф вручил Патриаршие медали игумену, иеромонаху и профессору
Награждение состоялось по окончании Ученого совета Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии (фото)
16 января под председательством ректора Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа прошло заседание Ученого совета этого учебного заведения.
Митрополит Иосиф обратил особое внимание собравшихся на необходимость неукоснительного исполнения в жизни семинарии постановлений Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося в Москве 29 ноября – 2 декабря 2017 года. Члены совета обсудили итоги первого полугодия 2017/2018 учебного года, приняли ряд решений, касающихся учебного процесса.
По окончании заседания митрополит Иосиф вручил высокие Патриаршие награды – медали «100-летие восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви» преподавателям семинарии – игумену Мефодию (Илюточкину), иеромонаху Иоанафану (Богомазу) и профессору С.М.Усманову.
Фото: Ивановская митрополия
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- Mamоnсегодня, 17:22Ученый совет семинарии - забавный оксюморон!
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- Кузьма Пруткоффсегодня, 18:48На стране висит проклятье братоубийства - злобные карлики правят Россией...
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