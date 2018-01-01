В Шуе утроят «Богатырские забавы»

Участников мероприятия ждут испытания на силу, ловкость, меткость и смекалку

В воскресенье, 21 января, на площадке перед гипермаркетом «Главмаг» в Шуе специалисты Молодежного информационного центра проведут игровую развлекательную программу «Богатырские забавы». Участникам мероприятия предложат пройти испытания на силу, ловкость, меткость и смекалку. Начало программы - в 12:30. Приглашаются все желающие.

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