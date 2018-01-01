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сегодня, 14:24
В Шуе утроят «Богатырские забавы»
Участников мероприятия ждут испытания на силу, ловкость, меткость и смекалку
В воскресенье, 21 января, на площадке перед гипермаркетом «Главмаг» в Шуе специалисты Молодежного информационного центра проведут игровую развлекательную программу «Богатырские забавы». Участникам мероприятия предложат пройти испытания на силу, ловкость, меткость и смекалку. Начало программы - в 12:30. Приглашаются все желающие.
ключевые слова: богатырские забавы состязания
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Комментарии (2)
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- Ars Techсегодня, 15:00утроят ??? или все же уСтроят?
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- Rudniсегодня, 15:31Утроят скорее всего... Тройной масштаб, видимо, у данного мероприятия. Люди здесь очень грамотные, вряд ли ошиблись...
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