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Ивановцев бесплатно обучат традиционной китайской медицине
Как попасть на открытое занятие
19 января в 18.00 в Русско-китайском культурно-деловом центре города Иваново (пр. Ленина, д. 24, оф. 29-30, вход со стороны бульвара Кокуй, новое здание справа от ТЦ «Вертикаль») состоится открытое бесплатное занятие по применению методов традиционной китайской медицины.
Популярнейшая сегодня во всём мире традиционная китайская медицина применяется главным образом для профилактики, реабилитации и оздоровления организма. Многие её методы просты и доступны для применения в домашних условиях.
Участников занятия научат многовековым и действенным способам борьбы с недугами, познакомят с традициями восточного траволечения.
Занятие проведет доцент кафедры медицинской реабилитологии ивановской медицинской академии, кандидат медицинских наук Н.В. Тычкова.
Количество мест ограничено, желающим посетить занятие необходимо записаться по телефону: 89022439414.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Комментарии (5)
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- lkitreсегодня, 14:43НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ !!
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- ЕщеОдинПрохожийсегодня, 15:14Конечно, предложат купить что-то нужное.
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- Вета Громовасегодня, 17:02Глупость какая-то. Так выучиться можно и в интернете.Совсем видно г-же Тычковой Н.В. заняться нечем.
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- с районасегодня, 17:26Это от того, что наша медицина бессильна! Жуйте доски, спите на иголках! А мы все медикаменты в Сирию отправив :)
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- 99d59 секунд назадАбсолютно правильно))) В свете того, что российской медицины нет, обучайте китайской и ещё бабок-знахарок пригласите. Может от этих достойных мер, падёж населения прекратиться)
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