Ивановцев бесплатно обучат традиционной китайской медицине

Как попасть на открытое занятие

19 января в 18.00 в Русско-китайском культурно-деловом центре города Иваново (пр. Ленина, д. 24, оф. 29-30, вход со стороны бульвара Кокуй, новое здание справа от ТЦ «Вертикаль») состоится открытое бесплатное занятие по применению методов традиционной китайской медицины.

Популярнейшая сегодня во всём мире традиционная китайская медицина применяется главным образом для профилактики, реабилитации и оздоровления организма. Многие её методы просты и доступны для применения в домашних условиях.

Участников занятия научат многовековым и действенным способам борьбы с недугами, познакомят с традициями восточного траволечения.

Занятие проведет доцент кафедры медицинской реабилитологии ивановской медицинской академии, кандидат медицинских наук Н.В. Тычкова.

Количество мест ограничено, желающим посетить занятие необходимо записаться по телефону: 89022439414.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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