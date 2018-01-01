Сборная Ивановской области завоевала первое место на этапе кубка России по полиатлону

Соревнования проводились в дисциплине «зимнее троеборье»

В Коврове прошел первый этап Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине «зимнее троеборье». В соревнованиях памяти заслуженного тренера нашей страны А.Н. Ростовцева приняли участие спортсмены из 11 субъектов РФ.

Зимнее троеборье состояло из стрельбы из пневматической винтовки, подтягиваний в течение 4 минут (у женщин сгибание и разгибание рук в упоре лежа) и лыжной гонки на 10 километров (у женщин - 5 километров).

Лучшие результаты среди спортсменов спортшколы олимпийского резерва № 3 города Иваново показал кандидат в мастера спорта Дмитрий Черанев, который стал третьим в личном первенстве в возрастной группе «юниоры и юноши 2002–1998 годов рождения». Его результаты: в подтягивании - 47 раз за 4 минуты, в лыжной гонке на 10 км – 28 минут 7 секунд. В подтягивании, в личном первенстве, Дмитрий Черанев показал лучший результат.

В десятку сильнейших спортсменов в возрастной группе «мужчины» вошел мастер спорта Михаил Варин, заняв шестое место.

Все спортсмены - воспитанники тренера-преподавателя Павла Рыжкова.

По итогам соревнований команда Ивановкой области заняла первое место. Второе место у спортсменов из Владимирской области, а третье место у команды Республики Алтай.

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