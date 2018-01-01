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Новости

сегодня, 12:46

В Ивановской области женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи

Медиков ждали около двух часов. Проводится доследственная проверка

В Шуе проводится доследственная проверка по факту смерти 59-летней женщины.

По имеющейся информации, 15 января 2018 года в подъезде одного из домов на Комсомольской площади женщине, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Медиков ждали около двух часов, женщина скончалась до приезда «скорой».

«В ходе доследственной проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц станции скорой медицинской помощи Шуйской ЦРБ», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ивановской области. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Вот как об этом случае пишет шуйский еженедельник «Местный спрос»:

«В понедельник, 15 января, около 15 часов, в редакцию поступил звонок от жительницы дома № 6 на Комсомольской площади. Светлана Алексеевна сообщила, что в подъезде, где она живёт, на полу лестничной площадки лежит женщина, проживающая этажом выше.

По версии звонившей, женщина находилась в нетрезвом состоянии, потому что он неё исходил запах алкоголя. Она стонала, кричала, взывая о помощи. Соседка пыталась дозвониться до полиции, но наряд приехать быстро не мог, сообщив, что полицейские не располагают на данный момент транспортом. Обеспокоенная женщина позвонила и в службу спасения – последовал ответ, что это не их случай. Прождав два часа правоохранительные органы, Светлана позвонила в редакцию с вопросом, возможно ли в этом случае вызвать скорую помощь, так как женщина, пролежавшая несколько часов в беспомощном состоянии, лучше себя не чувствовала. И уже перестала стонать, а её лицо побледнело. Сердобольная соседка обратилась в редакцию с вопросом, можно ли в этом случае вызвать неотложку. Мы выяснили, что медиков вызвать можно. Диспетчер скорой помощи звонок приняла, однако бригада скорой к людям в пьяном состоянии обязаны приезжать исключительно в сопровождении представителей полиции. И диспетчер ждала, когда у полицейских появится возможность для совместного выезда.

Нам пришлось сделать несколько звонков, чтобы скоординировать действия медиков и стражей порядка. В начале четвёртого часа полиция прибыла по адресу, но спасти женщину уже не удалось. Она умерла. «Мы абсолютно никому не нужны. Убивает равнодушие всех тех, кто обязан спасать людей», - с горечью в голосе сказала звонившая».

В пресс-службе УМВД по Ивановской области нам прокомментировали:

«Начальником межрайонного отдела внутренних дел "Шуйский" будет назначена служебная проверка. В рамках проверки будут изучены обстоятельства гибели женщины и дана оценка действиям полиции в данной ситуации».




ключевые слова: пациент скорая помощь смерть доследственная проверка
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									dumdum								
							
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  • сегодня, 14:00
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										+1
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							«Мы абсолютно никому не нужны." - Нет! Мы нужны! Мы нужны нашему настоящему и будущему президенту, Владимиру Путину.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									heyyou								
							
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  • сегодня, 14:01
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										+1
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							Что за люди у нас? Полиция, мчс, человеку же плохо! Как со спокойной совестью можно слушать 2 часа стоны в подъезде и не вызывать скорую, потому что человек пьян? Может быть его напоили? Да мало ли что может быть. И что может женщина, которая не состоянии встать подняться на один этаж до своей квартиры, сделать сотрудникам скорой помощи? 
    
Хотите помочь, помогайте! Не сказали бы скорой, что женщина в опьянении, возможно человек был бы жив. Плохой или хороший не нам судить, но жизнь можно было спасти.
    
От ответа полиции вообще в шоке. Это норма теперь?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Babka								
							
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  • сегодня, 14:30
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							Я как то раз вызывала скорую мужу- ехали 2,5 часа, ему вечером плохо стало, сознание потерял, а перед этим выпил 1(один) глоток пива и ложку винегрета съел, я позвонив в скорую по глупости это сказала- мало ли вдруг отравился, думала, что они вообще не приедут не приедут, за это время  раз 5 позвонила, объясняя, что у него судороги, он без сознания, оказалось- прободение язвы, слава Богу спасли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Черта								
							
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  • сегодня, 15:25
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							Зачем вообще было говорить, что она пьяная?! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lamlama								
							
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  • сегодня, 16:21
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							у мамы (52 года) 1 января случился инсульт,  "СКОРАЯ" ехала 1,40, за это время она из еще из  нормального состояния перешла в тяжелое.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 16:58
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							Ну так понял, синерожие всех уже достали. :) Пояснял не местным уже, повторюсь - у всех более-менее квалифицированных сотрудников нормальных фирм давно уже полиса ДМС. :) Насколько "жирные", зависит от должности и работодателя, единого стандарта тут нет. :) Профосмотры тоже давно уже не формалистика казённая в поликлинике - страховка здоровья и гражданской ответственности требуется в куче отраслей, опасными считаются для окружающих. :) Про обязательное страхование жизни-здоровья заёмщика при получении кредита на что-нибудь серьёзное - машину, квартиру, скромно молчу, с этим не сталкивались только клиенты МФО, которых банки просто посылают. :) Соответственно, для обычных граждан вероятность вызова "скорой" просто сведена к нулю, практически. :) И там каждый случай становится предметом детального разбирательства и департамента и страховой. :) А на "пьяные" вызовы к "синякам" обычная скорая не ездит - звоните в наркологичку. :) Только и всего. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • сегодня, 19:32
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							Вот вас и будут учить китайской медицине, чтоб сами себя лечили!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи
				
сегодня, 12:46

				

				В Ивановской области женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи 
								

					
	 Медиков ждали около двух часов. Проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:07

				

				В Ивановской области ревнивец вонзил 26-летней девушке нож в сердце  
								

					
	 Подозреваемый в убийстве задержан
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 09:54

				

				Глыба льда с «ГАЗели» влетела в автобус: пострадала пассажирка 
								

					
	 С осколком стекла в глазу женщину доставили в больницу
				

				

	    			
    
	    				
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