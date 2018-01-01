В Ивановской области женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи

Медиков ждали около двух часов. Проводится доследственная проверка



В Шуе проводится доследственная проверка по факту смерти 59-летней женщины.

По имеющейся информации, 15 января 2018 года в подъезде одного из домов на Комсомольской площади женщине, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Медиков ждали около двух часов, женщина скончалась до приезда «скорой».

«В ходе доследственной проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц станции скорой медицинской помощи Шуйской ЦРБ», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ивановской области. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



Вот как об этом случае пишет шуйский еженедельник «Местный спрос»:

«В понедельник, 15 января, около 15 часов, в редакцию поступил звонок от жительницы дома № 6 на Комсомольской площади. Светлана Алексеевна сообщила, что в подъезде, где она живёт, на полу лестничной площадки лежит женщина, проживающая этажом выше.

По версии звонившей, женщина находилась в нетрезвом состоянии, потому что он неё исходил запах алкоголя. Она стонала, кричала, взывая о помощи. Соседка пыталась дозвониться до полиции, но наряд приехать быстро не мог, сообщив, что полицейские не располагают на данный момент транспортом. Обеспокоенная женщина позвонила и в службу спасения – последовал ответ, что это не их случай. Прождав два часа правоохранительные органы, Светлана позвонила в редакцию с вопросом, возможно ли в этом случае вызвать скорую помощь, так как женщина, пролежавшая несколько часов в беспомощном состоянии, лучше себя не чувствовала. И уже перестала стонать, а её лицо побледнело. Сердобольная соседка обратилась в редакцию с вопросом, можно ли в этом случае вызвать неотложку. Мы выяснили, что медиков вызвать можно. Диспетчер скорой помощи звонок приняла, однако бригада скорой к людям в пьяном состоянии обязаны приезжать исключительно в сопровождении представителей полиции. И диспетчер ждала, когда у полицейских появится возможность для совместного выезда.

Нам пришлось сделать несколько звонков, чтобы скоординировать действия медиков и стражей порядка. В начале четвёртого часа полиция прибыла по адресу, но спасти женщину уже не удалось. Она умерла. «Мы абсолютно никому не нужны. Убивает равнодушие всех тех, кто обязан спасать людей», - с горечью в голосе сказала звонившая».



В пресс-службе УМВД по Ивановской области нам прокомментировали:

«Начальником межрайонного отдела внутренних дел "Шуйский" будет назначена служебная проверка. В рамках проверки будут изучены обстоятельства гибели женщины и дана оценка действиям полиции в данной ситуации».





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