В Кинешме после масштабного ремонта открывается клуб «Октябрь»

Работы обошлись более чем в 3 миллиона рублей

19 января в Кинешме после масштабного ремонта откроется муниципальный клуб «Октябрь».

Здание клуба давно требовало вложения средств, но достаточной суммой местный бюджет не располагал. Для приведения учреждения культуры в порядок были привлечены областные активы по наказам избирателей депутатов ивановской областной думы. Ремонт начался в июле прошлого года. На консолидированные средства областного и местного бюджетов интерьер был полностью обновлен: обшиты гипсокартоном и покрашены стены, отремонтирован потолок, полностью заменен пол в зрительном зале и на сцене. Коридоры декорированы лепниной и украшены настенными светильниками, заменены двери и лестницы, смонтировано новое звуковое оборудование. Зал на 270 мест оснащен комфортными современными креслами.

Работы обошлись более чем в 3 миллиона рублей, из них 2,4 млн рублей депутаты регионального парламента включили в перечень наказов избирателей. Остальные средства изысканы в бюджете городского округа.

Для справки:

Здание клуба построено в 1967 году по решению профсоюзной организации Дмитриевского лесохимического завода на месте ликвидированной деревянной постройки. Название учреждения было продиктовано веянием времени и приурочено к празднованию 50-летия Октябрьской революции.

В двухэтажном строении разместились зрительный и тренажерный залы, фойе, библиотека. На базе учреждения были образованы творческие коллективы, к работе которых, привлекалась талантливая молодежь. Также созданы хор ветеранов, военно-патриотический клуб «Волга», трио «Лель», клуб любителей компьютерных игр. Широкое признание местных жителей получили организуемые администрацией учреждения массовые мероприятия и народные гуляния.

В 2002 году в связи с банкротством Дмитриевского завода учреждение получило статус муниципального. Сюда пришли работать молодые специалисты, положившие начало реструктуризации всей клубной деятельности. Стали создаваться новые любительские объединения и коллективы художественной самодеятельности. В 2006 году хореографический ансамбль танца «Сударушка» удостоен званий «народный» и «образцовый».

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