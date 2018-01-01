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Новости

сегодня, 12:34

В Ивановской области 19-летний парень украл в чужом доме слуховой аппарат умершей бабушки

А также продукты питания

В Комсомольске в полицию с заявлением о краже обратился 23-летний молодой человек. Он сообщил, что работает вахтовой системой в Москве. В конце декабря парень приехал домой в одно из сел Комсомольского района и обнаружил пропажу продуктов питания и слухового аппарата стоимостью 6 200 рублей, принадлежащего его умершей бабушке.

Выехавшие на место полицейские провели подворовый обход и опросили соседей – возможных свидетелей криминального происшествия. И вскоре подозреваемый в краже был установлен и задержан. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался безработный 19-летний местный житель. В содеянном он признался и написал явку с повинной.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.



ключевые слова: кража слуховой аппарат полиция
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