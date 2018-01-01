В Иванове откроется новый отдел МФЦ

Адрес и график работы

22 января в областном центре откроется новый отдел МФЦ по приему и выдаче документов «Фрунзенский». Об этом сообщили в дирекции «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иваново».

Это будет четвертый филиал городского МФЦ, который, как и другие, оформлен под брендом «Мои документы». Он расположится по адресу: ул. Красных Зорь, дом 10.

График работы отдела:

Понедельник, вторник, четверг, суббота: с 9-00 до 17-00

Среда: с 9-00 до 20-00

Пятница: с 9-00 до 16-00

Напомним, три других отдела приема и выдачи документов центра «Мои документы» находятся на улице Советской, 25; на проспекте Ленина, 108; на улице Куконковых, 144А.

Ежедневно в отделы МФЦ обращаются более 800 жителей города. Их обслуживают более 100 специалистов.

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