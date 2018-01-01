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Новости

сегодня, 12:19

В Иванове откроется новый отдел МФЦ

Адрес и график работы

22 января в областном центре откроется новый отдел МФЦ по приему и выдаче документов «Фрунзенский». Об этом сообщили в дирекции «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иваново».

Это будет четвертый филиал городского МФЦ, который, как и другие, оформлен под брендом «Мои документы». Он расположится по адресу: ул. Красных Зорь, дом 10.

График работы отдела:

Понедельник, вторник, четверг, суббота: с 9-00 до 17-00

Среда: с 9-00 до 20-00

Пятница: с 9-00 до 16-00

Напомним, три других отдела приема и выдачи документов центра «Мои документы» находятся на улице Советской, 25; на проспекте Ленина, 108; на улице Куконковых, 144А.

Ежедневно в отделы МФЦ обращаются более 800 жителей города. Их обслуживают более 100 специалистов.



ключевые слова: МФЦ
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Minchertc								
							
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  • сегодня, 13:22
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										-1
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							МФЦ должны быть легко доступны, т.е. находится вблизи транспортных путей и развязок. Властям сначала надо с картой города знакомится, прежде чем такие важные решения принимать. Как в этот МФЦ добраться? Особенно людям с ограниченными возможностями?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dvs								
							
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  • сегодня, 13:35
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										+1
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							вполне удобное место, не у черта же на куличках								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									roki								
							
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  • сегодня, 13:43
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										+1
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							да ...уж, скажите спасибо, что вообще открыли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
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  • сегодня, 18:28
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							А на Советской уже открыли? А то вроде на ремонт закрывался..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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