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В Иванове откроется новый отдел МФЦ
Адрес и график работы
22 января в областном центре откроется новый отдел МФЦ по приему и выдаче документов «Фрунзенский». Об этом сообщили в дирекции «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иваново».
Это будет четвертый филиал городского МФЦ, который, как и другие, оформлен под брендом «Мои документы». Он расположится по адресу: ул. Красных Зорь, дом 10.
График работы отдела:
Понедельник, вторник, четверг, суббота: с 9-00 до 17-00
Среда: с 9-00 до 20-00
Пятница: с 9-00 до 16-00
Напомним, три других отдела приема и выдачи документов центра «Мои документы» находятся на улице Советской, 25; на проспекте Ленина, 108; на улице Куконковых, 144А.
Ежедневно в отделы МФЦ обращаются более 800 жителей города. Их обслуживают более 100 специалистов.
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Комментарии (4)
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- Minchertcсегодня, 13:22МФЦ должны быть легко доступны, т.е. находится вблизи транспортных путей и развязок. Властям сначала надо с картой города знакомится, прежде чем такие важные решения принимать. Как в этот МФЦ добраться? Особенно людям с ограниченными возможностями?
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- dvsсегодня, 13:35вполне удобное место, не у черта же на куличках
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- rokiсегодня, 13:43да ...уж, скажите спасибо, что вообще открыли
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- ПростоЯсегодня, 18:28А на Советской уже открыли? А то вроде на ремонт закрывался..
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