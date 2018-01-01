В Ивановской области ревнивец вонзил 26-летней девушке нож в сердце

Подозреваемый в убийстве задержан

В Шуе было обнаружено тело 26-летней местной жительницы. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть девушки наступила в результате проникающих колото-резаных ран грудной клетки с повреждением сердца.

По данным следствия, девушка погибли от руки своего ревнивого сожителя. В настоящее время подозреваемый - 37-летний нигде официально не трудоустроенный шуянин – задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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