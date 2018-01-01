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Новости

сегодня, 11:51

Ивановка украла в торговом центре 17 палантинов

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы

Из магазина в торговом центре на Кохомском шоссе в Иванове была совершена кража. Неизвестный тайно похитил 17 палантинов. Сотрудники торговой точки обратились с заявлением в полицию, и вскоре оперативники установили личность подозреваемой в краже и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 35-летняя жительница областного центра. В содеянном она призналась и написала явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ивановке грозит до двух лет лишения свободы.



ключевые слова: кража магазин полиция
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