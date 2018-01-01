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Новости

сегодня, 11:39

В Фурманове выдача фальшивых водительских прав была поставлена на поток

Получатели удостоверений категории В не сдавали практические экзамены

В 2015-2016 гг. 10 жителей областного центра получили в ОМВД России по Фурмановскому району водительские права категории В. Однако при этом, как установила прокуратура в ходе проверки, практические экзамены ивановцы не сдавали.

В связи с выявленными нарушениями надзорное ведомство направило в суд 10 административных исковых заявлений о признании незаконными действия фурмановского ОМВД по выдаче водительских удостоверений. В итоге суд удовлетворил все 10 исков, аннулировав данные водительские удостоверения, сообщает пресс-служба прокуратуры ивановской области.

Как нам сообщили в пресс-службе регионального УМВД, данные факты были выявлены сотрудниками контрольно-профилактического отдела ГИБДД и оперативниками ОСБ. По представленным полицией материалам следственными органами было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется.



ключевые слова: водительские права фальшивка прокуратура
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • сегодня, 12:44
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							Деньги решают все. так у нас везде-не подмажешь-не поедешь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lkitre								
							
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  • сегодня, 12:52
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							не удивительно .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 17:57
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							Чухнулись,я не первый раз слышу от куда у людей права на халяву берутся и при чём всегда с области)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 18:09
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							Так значит, права-то не фальшивые, а настоящие. Зачем вводите в заблуждение?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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