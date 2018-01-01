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В Фурманове выдача фальшивых водительских прав была поставлена на поток
Получатели удостоверений категории В не сдавали практические экзамены
В 2015-2016 гг. 10 жителей областного центра получили в ОМВД России по Фурмановскому району водительские права категории В. Однако при этом, как установила прокуратура в ходе проверки, практические экзамены ивановцы не сдавали.
В связи с выявленными нарушениями надзорное ведомство направило в суд 10 административных исковых заявлений о признании незаконными действия фурмановского ОМВД по выдаче водительских удостоверений. В итоге суд удовлетворил все 10 исков, аннулировав данные водительские удостоверения, сообщает пресс-служба прокуратуры ивановской области.
Как нам сообщили в пресс-службе регионального УМВД, данные факты были выявлены сотрудниками контрольно-профилактического отдела ГИБДД и оперативниками ОСБ. По представленным полицией материалам следственными органами было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется.
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Комментарии (4)
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 12:44Деньги решают все. так у нас везде-не подмажешь-не поедешь.
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- lkitreсегодня, 12:52не удивительно .
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- Тутошний Ясегодня, 17:57Чухнулись,я не первый раз слышу от куда у людей права на халяву берутся и при чём всегда с области)
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- YuriyLсегодня, 18:09Так значит, права-то не фальшивые, а настоящие. Зачем вводите в заблуждение?
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