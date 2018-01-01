В Фурманове выдача фальшивых водительских прав была поставлена на поток

Получатели удостоверений категории В не сдавали практические экзамены

В 2015-2016 гг. 10 жителей областного центра получили в ОМВД России по Фурмановскому району водительские права категории В. Однако при этом, как установила прокуратура в ходе проверки, практические экзамены ивановцы не сдавали.

В связи с выявленными нарушениями надзорное ведомство направило в суд 10 административных исковых заявлений о признании незаконными действия фурмановского ОМВД по выдаче водительских удостоверений. В итоге суд удовлетворил все 10 исков, аннулировав данные водительские удостоверения, сообщает пресс-служба прокуратуры ивановской области.



Как нам сообщили в пресс-службе регионального УМВД, данные факты были выявлены сотрудниками контрольно-профилактического отдела ГИБДД и оперативниками ОСБ. По представленным полицией материалам следственными органами было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется.

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