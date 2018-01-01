Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:26

В Иванове выбран логотип фестиваля современного искусства «Первая Фабрика Авангарда»

Фото

В декабре 2017 года ивановский художник Максим Торопов разработал несколько вариантов логотипа фестиваля современного искусства «Первая Фабрика Авангарда». Все желающие могли проголосовать за понравившийся логотип на сайте администрации города, а также на официальных страницах мэрии в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

По результатам опроса большинство голосов было отдано варианту логотипа под номером 1.

variant_1-1.jpg

Руководитель проекта фестиваля Мария Миловзорова подчеркивает, что выбранный логотип отражает фабричные образы, свойственные архитектурным поискам 20-х и 30-х годов - простота и аскетизм конструктивистской фабрики из бетона с ленточным остеклением, а цветовое решение вбирает в себя как образ «красного» революционного авангарда, так и свойственную нашему городу стилистику красного кирпича. Важно, что историческая основа неотделима и от современности – в логотипе аккумулирован опыт автора в современном стрит-арте и леттеринге.

Напомним, что фестиваль современного искусства «Первая Фабрика Авангарда» состоится в Иванове в сентябре 2018 года. Мероприятия фестиваля будут проходить одновременно на нескольких музейных площадках и в общественных пространствах города. В феврале начнет работу официальный сайт фестиваля, будет подготовлен видео-манифест. Продолжит работу лекторий «Авангард для начинающих», в рамках которого жители города смогут познакомиться с разными направлениями авангарда и современного искусства.



ключевые слова: исскуство авангард фестиваль логотип
  • оцените новость:
  • (0)
  • 414
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи
				
сегодня, 12:46

				

				В Ивановской области женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи 
								

					
	 Медиков ждали около двух часов. Проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6628						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области ревнивец вонзил 26-летней девушке нож в сердце 
				
сегодня, 12:07

				

				В Ивановской области ревнивец вонзил 26-летней девушке нож в сердце  
								

					
	 Подозреваемый в убийстве задержан
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5471						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Глыба льда с «ГАЗели» влетела в автобус: пострадала пассажирка
				
сегодня, 09:54

				

				Глыба льда с «ГАЗели» влетела в автобус: пострадала пассажирка 
								

					
	 С осколком стекла в глазу женщину доставили в больницу
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4248						
    •