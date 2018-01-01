В Иванове выбран логотип фестиваля современного искусства «Первая Фабрика Авангарда»

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В декабре 2017 года ивановский художник Максим Торопов разработал несколько вариантов логотипа фестиваля современного искусства «Первая Фабрика Авангарда». Все желающие могли проголосовать за понравившийся логотип на сайте администрации города, а также на официальных страницах мэрии в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

По результатам опроса большинство голосов было отдано варианту логотипа под номером 1.







Руководитель проекта фестиваля Мария Миловзорова подчеркивает, что выбранный логотип отражает фабричные образы, свойственные архитектурным поискам 20-х и 30-х годов - простота и аскетизм конструктивистской фабрики из бетона с ленточным остеклением, а цветовое решение вбирает в себя как образ «красного» революционного авангарда, так и свойственную нашему городу стилистику красного кирпича. Важно, что историческая основа неотделима и от современности – в логотипе аккумулирован опыт автора в современном стрит-арте и леттеринге.

Напомним, что фестиваль современного искусства «Первая Фабрика Авангарда» состоится в Иванове в сентябре 2018 года. Мероприятия фестиваля будут проходить одновременно на нескольких музейных площадках и в общественных пространствах города. В феврале начнет работу официальный сайт фестиваля, будет подготовлен видео-манифест. Продолжит работу лекторий «Авангард для начинающих», в рамках которого жители города смогут познакомиться с разными направлениями авангарда и современного искусства.

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