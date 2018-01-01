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Новости

сегодня, 11:09

В Иванове водитель «ВАЗа» влетел в фонарный столб

Запись видеорегистратора из пострадавшей машины

ДТП случилось еще 15 января, но за медицинской помощью пострадавший водитель обратился лишь вчера вечером.

На улице Рыбинской областного центра 50-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-217130», врезался в опору уличного освещения. В результате ДТП водитель получил травмы головы и ушибы.



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Илья Пигалкин								
							
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  • сегодня, 11:17
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							аааа- застрелите меня семеро
    
у перекрестка начал обьезжать выехавший автомобиль..несправился с управлением
    

    
водитель автомобиля выехавшего с второстепенной в нарушение правил дорожного движения не предоставил преимущества водителю ВАЗа, после чего тот, вместо того чтобы оставаться в своей полосе и бить бочину нарушителя, сделал то, что никогда делать не надо, попытался изменить скорость и направление. Вследствие чего вылетел с дороги в столб								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 11:27
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							А чем эта "новость" заслужила право на публикацию? Обычная глупая авария без особенного ущерба.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ivan Ivanovich								
							
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  • сегодня, 11:35
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							А ты воткнись в опору ЛЭП сам. И посмотришь. Машину в утиль, ну и бонус за повреждение чужого имущества ( замена опоры, техника которая работала, люди).Выставят счёт. Или богатый очень?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Tiger Claw								
							
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  • сегодня, 15:10
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										+1
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							Надо было таранить нарушителя								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • сегодня, 17:25
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							Согласен.Золотое правило " Погибай на своей полосе ".А теперь , закон , как дышло.Как бы за столб еще платить не заставили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 12:07

				

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	 Подозреваемый в убийстве задержан
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 09:54

				

				Глыба льда с «ГАЗели» влетела в автобус: пострадала пассажирка 
								

					
	 С осколком стекла в глазу женщину доставили в больницу
				

				

	    			
    
	    				
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