В Иванове водитель «ВАЗа» влетел в фонарный столб

Запись видеорегистратора из пострадавшей машины

ДТП случилось еще 15 января, но за медицинской помощью пострадавший водитель обратился лишь вчера вечером.

На улице Рыбинской областного центра 50-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-217130», врезался в опору уличного освещения. В результате ДТП водитель получил травмы головы и ушибы.

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