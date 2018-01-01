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сегодня, 11:09
В Иванове водитель «ВАЗа» влетел в фонарный столб
Запись видеорегистратора из пострадавшей машины
ДТП случилось еще 15 января, но за медицинской помощью пострадавший водитель обратился лишь вчера вечером.
На улице Рыбинской областного центра 50-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-217130», врезался в опору уличного освещения. В результате ДТП водитель получил травмы головы и ушибы.
ключевые слова: ДТП
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у перекрестка начал обьезжать выехавший автомобиль..несправился с управлением
водитель автомобиля выехавшего с второстепенной в нарушение правил дорожного движения не предоставил преимущества водителю ВАЗа, после чего тот, вместо того чтобы оставаться в своей полосе и бить бочину нарушителя, сделал то, что никогда делать не надо, попытался изменить скорость и направление. Вследствие чего вылетел с дороги в столб