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сегодня, 10:48
Жителей региона приглашают на всенародный разгуляй «Писцовский бокогрей»
Программа праздника
27 января в селе Писцово Комсомольского района пройдет всенародный разгуляй «Писцовский бокогрей». Место проведения - уникальная «Окуловская яма», созданная при строительстве известной Писцовской фабрики меценатов Павловых.
В программе всенародного праздника:
- незабываемые катания с Окуловской горы;
- новогодние куражи, потехи и забавы;
- согревающие зимние напитки на любой вкус, угощения русской кухни, томленные щи из чугунка для всех гостей;
- песни, пляски и еще много всего интересного.
Начало – в 11.00.
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- ник2шумсегодня, 10:5127 января должно быть очень холодно...
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