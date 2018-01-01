Жителей региона приглашают на всенародный разгуляй «Писцовский бокогрей»

Программа праздника

27 января в селе Писцово Комсомольского района пройдет всенародный разгуляй «Писцовский бокогрей». Место проведения - уникальная «Окуловская яма», созданная при строительстве известной Писцовской фабрики меценатов Павловых.

В программе всенародного праздника:

- незабываемые катания с Окуловской горы;

- новогодние куражи, потехи и забавы;

- согревающие зимние напитки на любой вкус, угощения русской кухни, томленные щи из чугунка для всех гостей;

- песни, пляски и еще много всего интересного.

Начало – в 11.00.

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