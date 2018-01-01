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вчера, 22:32В Ивановской области неадекватный мужчина разбил кучу бутылок с алкоголем в «Магните»
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Устроивший алкогольный погром в «Магните» мужчина заявил, что его попутал чёрт
Что теперь ждет погромщика (видео)
Как мы сообщали ранее, вчера неадекватный мужчина устроил настоящий погром в магазине «Магнит», расположенном на проспекте Текстильщиков, 39 в областном центре. Он хватал стеклянные бутылки и швырял их в прилавки, вдребезги разбивая стоящие на них другие бутылки с алкогольной продукцией. При этом выкрикивал: «Я просто жить хочу! Поймите меня правильно!». Сотрудники магазина и посетители боялись подходить к агрессивному неадеквату и просто дожидались приезда полиции, заодно снимая действия погромщика на телефоны.
Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что приехавший по вызову наряд доставил буяна в полицию. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Внятно объяснить мотивы своего поступка он не мог, заявив лишь, что его чёрт попутал. В настоящее время решается вопрос о принятии в отношении дебошира процессуального решения. Вероятнее всего он будет привлечен к административной ответственности. Магазин же будет требовать компенсации ущерба в гражданском порядке.
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Комментарии (5)
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 11:04левой водки выпил и "крышу" снесло. бывает.
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- lkitreсегодня, 12:09белочка пришла возмести ущерб Магниту и обязательно извинись и знай меру когда думаешь выпить.
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- Kapл Бpoкманнсегодня, 13:11Если это ваш "промоутер" на производстве травмировался, то лучше сами сознайтесь. :) Сейчас все записи видеокамер подымут и охранников допросят. :) Причём, свои - ЧОПу нафиг не интересно вам ущерб возмещать. :) С синяка-то ничего не получишь, даже если в наркологичке его и откачали чудом. :)
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- Наталисегодня, 12:58По тому, как это парень умышленно метает бутылки мимо стоящего на витрине алкоголя, видно, что состояние его вполне адекватное (понимает, что ущерб придется возмещать). Это один из ничтожеств, которые сначала понтуются "кто я", а как приходится отвечать так "черт попутал".
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- Kapл Бpoкманнсегодня, 15:31Разумеется, в чистую признал, что не отдавал отчёт в собственных действиях. :) Значится, туда ему доктора сразу вызвали, чтоб осмотрел пациента и освидетельствование провёл. :)
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