Устроивший алкогольный погром в «Магните» мужчина заявил, что его попутал чёрт

Что теперь ждет погромщика (видео)

Как мы сообщали ранее, вчера неадекватный мужчина устроил настоящий погром в магазине «Магнит», расположенном на проспекте Текстильщиков, 39 в областном центре. Он хватал стеклянные бутылки и швырял их в прилавки, вдребезги разбивая стоящие на них другие бутылки с алкогольной продукцией. При этом выкрикивал: «Я просто жить хочу! Поймите меня правильно!». Сотрудники магазина и посетители боялись подходить к агрессивному неадеквату и просто дожидались приезда полиции, заодно снимая действия погромщика на телефоны.

Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что приехавший по вызову наряд доставил буяна в полицию. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Внятно объяснить мотивы своего поступка он не мог, заявив лишь, что его чёрт попутал. В настоящее время решается вопрос о принятии в отношении дебошира процессуального решения. Вероятнее всего он будет привлечен к административной ответственности. Магазин же будет требовать компенсации ущерба в гражданском порядке.

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