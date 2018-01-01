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Новости

сегодня, 10:05

В Иванове пройдет набор талантливых детей в Академию танца Бориса Эйфмана

Обучение и проживание для всех поступивших в Академию - бесплатно

21 января в 12.00 в Ивановской филармонии состоится просмотр детей от 6 до 13 лет для набора в Академию танца Бориса Эйфмана (г. Санкт-Петербург).

Форма одежды - купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли. Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка.

Электронная запись на просмотр - здесь. Контактный телефон: 8 (812) 988-57-19.

Приглашаются все желающие.

Для справки:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана» создано в 2013 году Правительством Санкт-Петербурга по инициативе выдающегося деятеля культуры, всемирно известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Б. Я. Эйфмана.

Академия создана как образовательное учреждение социальной направленности. При отборе учеников особое внимание уделяется детям из малообеспеченных и многодетных семей, предусмотрен интернат для иногородних учащихся на 135 мест.

С октября 2017 года по февраль 2018 г. учреждение осуществляет выездные просмотры детей на будущий 2018 - 2019 учебный год.

Основная цель Академия - поддержать талантливых детей, создать в России инновационную систему подготовки и воспитания танцовщика XXI века.

Принципиальная новизна Академии танца заключается: в многофункциональном подходе к воспитанию танцовщика – ориентация не только на классическую школу, но и на разнообразные течения современной хореографии; в более раннем начале обучения - с 7 лет; в проживании иногородних воспитанников в едином учебно-жилом комплексе на условиях полного пансиона.

Обучение и проживание для всех поступивших бесплатно.



ключевые слова: танцы академия Борис Эйфман кастинг
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