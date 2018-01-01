Новости
сегодня, 09:54
Глыба льда с «ГАЗели» влетела в автобус: пострадала пассажирка
С осколком стекла в глазу женщину доставили в больницу
ДТП случилось 16 января около 09.45 на 173-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Шуйском районе. С двигавшейся по трассе «ГАЗели» слетела глыба льда и разбила лобовое стекло автобуса «Мерседес Бенц».
Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате пострадала 32-летняя пассажирка автобуса. С инородным телом в глазу (осколком стекла) ее доставили в Шуйскую ЦРБ.
- оцените новость:
-
(0)
- 4248
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- ЙЯdЪсегодня, 10:25Кошмар
Новость дня
сегодня, 12:46В Ивановской области женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи
Медиков ждали около двух часов. Проводится доследственная проверка
-
(2)
- 6632
сегодня, 12:07В Ивановской области ревнивец вонзил 26-летней девушке нож в сердце
Подозреваемый в убийстве задержан
-
(2)
- 5474
сегодня, 10:35Устроивший алкогольный погром в «Магните» мужчина заявил, что его попутал чёрт
Что теперь ждет погромщика (видео)
-
(2)
- 4220
сегодня, 09:54Глыба льда с «ГАЗели» влетела в автобус: пострадала пассажирка
С осколком стекла в глазу женщину доставили в больницу
-
(0)
- 4250