Глыба льда с «ГАЗели» влетела в автобус: пострадала пассажирка

С осколком стекла в глазу женщину доставили в больницу

ДТП случилось 16 января около 09.45 на 173-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Шуйском районе. С двигавшейся по трассе «ГАЗели» слетела глыба льда и разбила лобовое стекло автобуса «Мерседес Бенц».

Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате пострадала 32-летняя пассажирка автобуса. С инородным телом в глазу (осколком стекла) ее доставили в Шуйскую ЦРБ.

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