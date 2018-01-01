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Новости

вчера, 22:32

В Ивановской области неадекватный мужчина разбил кучу бутылок с алкоголем в «Магните»

При этом дебошир кричал: «Я просто жить хочу! Поймите меня правильно!» (видео погрома сняли очевидцы)

Инцидент произошел в магазине «Магнит» на проспекте Текстильщиков, 39 в областном центре. В торговую точку зашел неадекватный мужчина, начал хватать стеклянные бутылки и швырять их в прилавки, вдребезги разбивая стоящие на них другие бутылки с алкогольной продукцией.  Посетители магазина были в шоке, боялись приближаться. Правда, кто-то из них попытался было урезонить дебошира, но тот пригрозил разбить очередную бутылку о голову тому, кто сделал замечание. При этом неадекват выкрикивал: «Я просто жить хочу! Поймите меня правильно!».

Судя по видео, магнитовский охранник не решился вмешиваться в ситуацию, чтобы урезонить буяна, и лишь на безопасном расстоянии дожидался приезда полиции. По словам очевидцев, когда полицейские прибыли в магазин, неадекватный мужчина им сразу сдался.

Что заставило мужчину устроить алкогольный погром в магазине, пока не известно. Как непонятен и смысл его отчаянной фразы о жажде жизни с просьбой понять. И, наверное, простить.



ключевые слова: магазин алкоголь погром
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Комментарии (18)

	


	

	

		
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									Baxтaнг Камикадзе								
							
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  • вчера, 22:38
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    • 
										+1
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							Этого к нам не привозите!! :( Бутылки бить! Да он не в своем уме, блин! :(:(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Kapл Бpoкманн								
							
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  • вчера, 23:19
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    • 
										-1
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							Нда, сява, опять мимо - обычный алкогольный психоз, "белочка" в просторечии. :) Или уже не алкогольный,  а неясной идиомы, 16-е уже на дворе, поди разбери, что он там за праздники ужрал. :) Орать может всё, что угодно, набор случайных фраз, смысла искать не стоит в них. :) Этот ещё долго продержался, с нашего дома ещё в воскресенье санитары пачками вывозили пациентов. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кapл Брокманн								
							
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  • вчера, 23:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Клонёнок, я тебе вроде популярно объяснил, что с твоей квалификацией, как рекламщика-пиарщика-сеошника, только самотыки собратьям рекламировать. :) Ты маркетинговое исследование провёл? :) Для справки - я как и все ненормальные люди, клал на этих клоунов большой и толстый. :)    
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кapл Брокманн								
							
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  • вчера, 23:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С какого дома вывозили пачками пациентов? :) Адрес скажи, даун. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 00:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							А тебе не всё равно, в каком "Магните" бутылки-то бить? :) Бессвязанные вопли уже давно тут есть. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кapл Брокманн								
							
    • 
							
  • сегодня, 05:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так это ты был и бил. :) Тебя бы ж...пой в снег посадить. :) А я из богородского не выходил. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
    • 
							
  • 1 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Ты, из "Богородского" ? :) Да кто бы тебя, бомжа-то синерожего, в больницу положил? :) У нас помощь бесплатная по территориальному принципу оказывается. :) Так что, вали на место постоянной регистрации и госпитализируйся там, за счёт их бюджета, а не нашего. :) А ж...пой в снег ты сам усядешься, когда всёж найдёшь, чем опохмельться-вмазаться. :) Гореть она у тебя будет, особенность работы организьма с помороженными седалищными нервами. :) И ежели кореша твои по притону тебя обратно не втащат, то у участковых будет очередная головная боль - а как теперь окоченевшего жмура оформлять? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Kapл Бpoкманн								
							
    • 
							
  • вчера, 23:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"После тяжёлого и продолжительного запоя..." короче, классика жанра. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Donald Tram Tararam								
							
    • 
							
  • вчера, 23:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Гайдаевский Балбес ему бы эту выходку никогда не простил бы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кapл Брокманн								
							
    • 
							
  • вчера, 23:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Во-во, а тут не одна поллитра! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Аристарх Доминикович								
							
    • 
							
  • вчера, 23:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Из протокола участкового: "мужчина был не адекватен самому себе..."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Tryport								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Главный экономист Альфа-Банка, руководитель Центра макроэкономического анализа Наталия Орлова: "Ежегодно на оплату процентов банкам россияне отдают два триллиона рублей. Этим объясняется феномен: "зарплаты в плюсе, а доходы падают". В ближайшие годы ожидается потребительская катастрофа. Люди набирают кредиты, а денег у них становится меньше."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Zнокур								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Рекордное число микрозаймов за последние десять лет взяли россияне в декабре 2017 года: более 2,1 млн займов на общую сумму 24 миллиарда рублей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 38 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Продаванам предстоит дикая ревизия с складыванием пасьянсов и пазлов  из акцизных марок чтоб всё это списать в ЕГАИС и не попасть на штрафы от ФСРАР.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • 29 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Критиковать легко, а что ты лично сделал для борьбы с алкоголизмом?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gordimоn								
							
    • 
							
  • 16 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							лично я подписался за Путина, Грудинина и Жириновского уже								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									green								
							
    • 
							
  • 18 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Видел вчера , мужик глумился в винном минут 10-15 по магазину , бормотал  ,что жить хочет . Белочка пришла . Охрана только почему стояла ? Бабушек только задерживать могут ? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dead4								
							
    • 
							
  • 13 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Эти г...ндоны только бабушек и могут 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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