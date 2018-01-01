Новости
В Ивановской области неадекватный мужчина разбил кучу бутылок с алкоголем в «Магните»
При этом дебошир кричал: «Я просто жить хочу! Поймите меня правильно!» (видео погрома сняли очевидцы)
Инцидент произошел в магазине «Магнит» на проспекте Текстильщиков, 39 в областном центре. В торговую точку зашел неадекватный мужчина, начал хватать стеклянные бутылки и швырять их в прилавки, вдребезги разбивая стоящие на них другие бутылки с алкогольной продукцией. Посетители магазина были в шоке, боялись приближаться. Правда, кто-то из них попытался было урезонить дебошира, но тот пригрозил разбить очередную бутылку о голову тому, кто сделал замечание. При этом неадекват выкрикивал: «Я просто жить хочу! Поймите меня правильно!».
Судя по видео, магнитовский охранник не решился вмешиваться в ситуацию, чтобы урезонить буяна, и лишь на безопасном расстоянии дожидался приезда полиции. По словам очевидцев, когда полицейские прибыли в магазин, неадекватный мужчина им сразу сдался.
Что заставило мужчину устроить алкогольный погром в магазине, пока не известно. Как непонятен и смысл его отчаянной фразы о жажде жизни с просьбой понять. И, наверное, простить.
- оцените новость:
-
(4)
- 3478
- 18
Комментарии (18)
-
- Baxтaнг Камикадзевчера, 22:38Этого к нам не привозите!! :( Бутылки бить! Да он не в своем уме, блин! :(:(
-
- Kapл Бpoкманнвчера, 23:19Нда, сява, опять мимо - обычный алкогольный психоз, "белочка" в просторечии. :) Или уже не алкогольный, а неясной идиомы, 16-е уже на дворе, поди разбери, что он там за праздники ужрал. :) Орать может всё, что угодно, набор случайных фраз, смысла искать не стоит в них. :) Этот ещё долго продержался, с нашего дома ещё в воскресенье санитары пачками вывозили пациентов. :)
-
- Кapл Брокманнвчера, 23:42Клонёнок, я тебе вроде популярно объяснил, что с твоей квалификацией, как рекламщика-пиарщика-сеошника, только самотыки собратьям рекламировать. :) Ты маркетинговое исследование провёл? :) Для справки - я как и все ненормальные люди, клал на этих клоунов большой и толстый. :)
-
- Кapл Брокманнвчера, 23:44С какого дома вывозили пачками пациентов? :) Адрес скажи, даун. :)
-
- Kapл Бpoкманнсегодня, 00:28А тебе не всё равно, в каком "Магните" бутылки-то бить? :) Бессвязанные вопли уже давно тут есть. :)
-
- Кapл Брокманнсегодня, 05:01Так это ты был и бил. :) Тебя бы ж...пой в снег посадить. :) А я из богородского не выходил. :)
-
- Kapл Бpoкманн1 минуту назадТы, из "Богородского" ? :) Да кто бы тебя, бомжа-то синерожего, в больницу положил? :) У нас помощь бесплатная по территориальному принципу оказывается. :) Так что, вали на место постоянной регистрации и госпитализируйся там, за счёт их бюджета, а не нашего. :) А ж...пой в снег ты сам усядешься, когда всёж найдёшь, чем опохмельться-вмазаться. :) Гореть она у тебя будет, особенность работы организьма с помороженными седалищными нервами. :) И ежели кореша твои по притону тебя обратно не втащат, то у участковых будет очередная головная боль - а как теперь окоченевшего жмура оформлять? :)
-
- Kapл Бpoкманнвчера, 23:25"После тяжёлого и продолжительного запоя..." короче, классика жанра. :)
-
- Donald Tram Tararamвчера, 23:43Гайдаевский Балбес ему бы эту выходку никогда не простил бы.
-
- Кapл Брокманнвчера, 23:45Во-во, а тут не одна поллитра! :)
-
- Аристарх Доминиковичвчера, 23:56Из протокола участкового: "мужчина был не адекватен самому себе..."
-
- Tryportсегодня, 00:04Главный экономист Альфа-Банка, руководитель Центра макроэкономического анализа Наталия Орлова: "Ежегодно на оплату процентов банкам россияне отдают два триллиона рублей. Этим объясняется феномен: "зарплаты в плюсе, а доходы падают". В ближайшие годы ожидается потребительская катастрофа. Люди набирают кредиты, а денег у них становится меньше."
-
- Zнокурсегодня, 00:52Рекордное число микрозаймов за последние десять лет взяли россияне в декабре 2017 года: более 2,1 млн займов на общую сумму 24 миллиарда рублей.
-
- Медведь38 минут назадПродаванам предстоит дикая ревизия с складыванием пасьянсов и пазлов из акцизных марок чтоб всё это списать в ЕГАИС и не попасть на штрафы от ФСРАР.
-
- Кузьма Пруткофф29 минут назадКритиковать легко, а что ты лично сделал для борьбы с алкоголизмом?
-
- gordimоn16 минут назадлично я подписался за Путина, Грудинина и Жириновского уже
-
- green18 минут назадВидел вчера , мужик глумился в винном минут 10-15 по магазину , бормотал ,что жить хочет . Белочка пришла . Охрана только почему стояла ? Бабушек только задерживать могут ?
-
- dead413 минут назадЭти г...ндоны только бабушек и могут