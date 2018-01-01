В Ивановской области неадекватный мужчина разбил кучу бутылок с алкоголем в «Магните»

При этом дебошир кричал: «Я просто жить хочу! Поймите меня правильно!» (видео погрома сняли очевидцы)

Инцидент произошел в магазине «Магнит» на проспекте Текстильщиков, 39 в областном центре. В торговую точку зашел неадекватный мужчина, начал хватать стеклянные бутылки и швырять их в прилавки, вдребезги разбивая стоящие на них другие бутылки с алкогольной продукцией. Посетители магазина были в шоке, боялись приближаться. Правда, кто-то из них попытался было урезонить дебошира, но тот пригрозил разбить очередную бутылку о голову тому, кто сделал замечание. При этом неадекват выкрикивал: «Я просто жить хочу! Поймите меня правильно!».

Судя по видео, магнитовский охранник не решился вмешиваться в ситуацию, чтобы урезонить буяна, и лишь на безопасном расстоянии дожидался приезда полиции. По словам очевидцев, когда полицейские прибыли в магазин, неадекватный мужчина им сразу сдался.

Что заставило мужчину устроить алкогольный погром в магазине, пока не известно. Как непонятен и смысл его отчаянной фразы о жажде жизни с просьбой понять. И, наверное, простить.

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