Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие телепередачи

Новости

23 минуты назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Крышка вам – в ленту

Видео

В Приволжске двое местных жителей украли крышку люка от смотрового колодца теплотрассы. Похищенное они намеревались сдать в пункт приёма черного металла, однако «по горячим следам» были задержаны сотрудниками полиции. Послушайте, никто не говорит, что все крышки люков надо приваривать, но на проблему уже давно пора обратить внимание.

Вспомнить хотя бы небезызвестные крышки колодцев в Иванове на Почтовой улице, которые с завидной регулярностью, видимо, из-за интенсивности движения вылетают, и автомобилисты вынуждены зияющие дыры аккуратно объезжать.

С люками «Водоканала» тоже не все благополучно. В практически беспризорные колодцы в разных районах города ассенизаторские машины нелегально туда сливают нечистоты.

Об этом – в комментарии Ксении Коптевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 143
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина
				
сегодня, 15:37

				

				В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина 
									
								

					
	   И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(5)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2083						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения
				
сегодня, 12:38

				

				В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения 
								

					Назначены руководители департаментов, служб и комитетов региона				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5828						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове задержана банда автоворов
				
сегодня, 12:23

				

				В Иванове задержана банда автоворов 
									
								

					
	 Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4689						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»
				
сегодня, 10:33

				

				В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы» 
									
								

					
	 Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4400						
    •