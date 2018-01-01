ПОСЛУШАЙТЕ! Крышка вам – в ленту

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В Приволжске двое местных жителей украли крышку люка от смотрового колодца теплотрассы. Похищенное они намеревались сдать в пункт приёма черного металла, однако «по горячим следам» были задержаны сотрудниками полиции. Послушайте, никто не говорит, что все крышки люков надо приваривать, но на проблему уже давно пора обратить внимание.

Вспомнить хотя бы небезызвестные крышки колодцев в Иванове на Почтовой улице, которые с завидной регулярностью, видимо, из-за интенсивности движения вылетают, и автомобилисты вынуждены зияющие дыры аккуратно объезжать.

С люками «Водоканала» тоже не все благополучно. В практически беспризорные колодцы в разных районах города ассенизаторские машины нелегально туда сливают нечистоты.

Об этом – в комментарии Ксении Коптевой.

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