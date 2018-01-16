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Новости

сегодня, 18:29

Рынок пассажирских перевозок в Иванове продолжает трясти

Водителям маршруток поступают угрозы

Водители на 35-м ивановском маршруте последние два дня слышат угрозы в свой адрес. Они исходят от молодых людей, представляющихся контролерами компании-конкурента. Эти псевдо-контролеры требовали от перевозчиков уйти с маршрута.

О новой волне транспортных разборок в областном центре смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: общественный транспорт водители угрозы рынок
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									жигулини								
							
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  • сегодня, 19:13
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							Ну здравствуй 90-е ! Скоро малиновые пиджаки в моду войдут 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 19:14
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							В этой стране можно что угодно ожидать)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • сегодня, 20:35
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							На маршруте есть только один официальный перевозчик с 14 тью картами маршрута. О каком конкуренте может идти речь???  Там ежедневно работают нелегалы и ИМПОТЕНЦИЯ в УГАДН которые не могут или не хотят навести порядок. Попов, Гаджи или Баимов (разные фамилии называли люди поэтому только предполагаю) для себя решили, что имеют право работать на этот маршруте. Вопрос только с чего в друг?  И я не исключаю, что после этих слов очередная мразь воткнёт мне в дверь букет гвоздик, а потом в интернете защитники нелегалов будут говорить, что это мол я сам себе их воткнул. У нас мэр не способен навести порядок с транспортом. С одной стороны просит перевозчиков ставить автобусы, а c другой не может провести эффективных проверок в дни когда эти автобусы выходят на маршрут и потом эти нелегалы пробивают голову водителям официальных автобусов и устраивают беспридел. Мне люди постоянно пишут жалобы на падения в транспорте и перегруз и др. Глава города доказал, что ситуацию в городе в общественном транспорте он не контролирует. Ни в одну комиссию меня так и не включили на тв не приглашают, неспособность властей замалчивается и перед выборами работа чиновников преподносится только в позитивном ключе. Из окна своего служебного авто Шарыпов В.Н. реальной ситуации не видит и не собирается вникать в проблемы людей так как они его не выбирали.    С уважением: Батурин Владимир. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 16 минут назад
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							Шмэра понять можно. Он скорее всено озабочен сэлфи маршрутами. 
    
Вот при халоше такого беспредела не было								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина
				
сегодня, 15:37

				

				В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина 
									
								

					
	   И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения
				
сегодня, 12:38

				

				В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения 
								

					Назначены руководители департаментов, служб и комитетов региона				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове задержана банда автоворов
				
сегодня, 12:23

				

				В Иванове задержана банда автоворов 
									
								

					
	 Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»
				
сегодня, 10:33

				

				В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы» 
									
								

					
	 Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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