Рынок пассажирских перевозок в Иванове продолжает трясти

Водителям маршруток поступают угрозы

Водители на 35-м ивановском маршруте последние два дня слышат угрозы в свой адрес. Они исходят от молодых людей, представляющихся контролерами компании-конкурента. Эти псевдо-контролеры требовали от перевозчиков уйти с маршрута.

О новой волне транспортных разборок в областном центре смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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