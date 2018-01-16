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сегодня, 18:29
Рынок пассажирских перевозок в Иванове продолжает трясти
Водителям маршруток поступают угрозы
Водители на 35-м ивановском маршруте последние два дня слышат угрозы в свой адрес. Они исходят от молодых людей, представляющихся контролерами компании-конкурента. Эти псевдо-контролеры требовали от перевозчиков уйти с маршрута.
О новой волне транспортных разборок в областном центре смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: общественный транспорт водители угрозы рынок
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