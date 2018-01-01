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Новости

сегодня, 18:18

Ивановские волейболистки вышли в финал Первенства России

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В Иванове завершился полуфинал Первенства России по волейболу среди девушек 2003 - 20004 годов рождения, который проходил на базе спортивной школы № 3. В турнире приняли участие 6 команд из Ивановской, Тамбовской, Воронежской областей, республики Карелия, Санкт-Петербурга и Москвы.

Согласно регламенту соревнований, в финальную часть Первенства России выходили 3 лучшие команды из полуфинальной шестерки. По ходу турнира ивановские волейболистки одержали победы над соперницами из Тамбовской области (3:0), Карелии (3:1) и спортсменками из Санкт-Петербурга (3:2). К сожалению, не обошлось без поражений. Представительницы Москвы и Воронежа оказались сильнее наших спортсменок. Счет по партиям - 3:1 и 3:2 соответственно.

По итогам турнира первое место заняла команда «Виктория» из Москвы. Второе место досталось ивановским спортсменкам, а замкнули тройку призеров представительницы Тамбовской области. В результате воспитанницы тренеров Натальи Костровой, Виталия Плотникова и Марины Серовой вышли в финальную часть Первенства России по волейболу, который пройдет с 20 по 31 марта.



ключевые слова: спорт волейбол Первенство России
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