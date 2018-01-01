Сотрудникам ивановской мэрии вручили знаки ГТО

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Сегодня в администрации областного центра вручили медали и дипломы участникам и победителям Спартакиады Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных служащих Ивановской области.

В сентябре 2017 года в Иванове прошел муниципальный этап Спартакиады среди чиновников. В соревнованиях по видам испытаний комплекса ГТО приняли участие 22 сотрудника ивановской мэрии. По итогам муниципального этапа был сформирован состав команды, которая защищала честь города Иваново в региональном этапе Спартакиады.

Впервые ивановская команда участвовала в Спартакиаде в 2016 году и заняла второе общекомандное место из 14. В 2017 году ивановские служащие подтвердили свой статус и вновь завоевали серебряные награды.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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