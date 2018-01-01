Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 18:08

Сотрудникам ивановской мэрии вручили знаки ГТО

Фото

Сегодня в администрации областного центра вручили медали и дипломы участникам и победителям Спартакиады Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных служащих Ивановской области.

В сентябре 2017 года в Иванове прошел муниципальный этап Спартакиады среди чиновников. В соревнованиях по видам испытаний комплекса ГТО приняли участие 22 сотрудника ивановской мэрии. По итогам муниципального этапа был сформирован состав команды, которая защищала честь города Иваново в региональном этапе Спартакиады.

Впервые ивановская команда участвовала в Спартакиаде в 2016 году и заняла второе общекомандное место из 14. В 2017 году ивановские служащие подтвердили свой статус и вновь завоевали серебряные награды.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: чиновники ГТО
  • оцените новость:
  • (0)
  • 408
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина
				
сегодня, 15:37

				

				В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина 
									
								

					
	   И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(5)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2082						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения
				
сегодня, 12:38

				

				В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения 
								

					Назначены руководители департаментов, служб и комитетов региона				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5828						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове задержана банда автоворов
				
сегодня, 12:23

				

				В Иванове задержана банда автоворов 
									
								

					
	 Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4688						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»
				
сегодня, 10:33

				

				В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы» 
									
								

					
	 Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4400						
    •