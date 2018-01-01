В Ивановской области приостановлена продажа бензина на АЗС

Список автозаправочных станций и ориентировочная дата возобновления реализации топлива

Временно приостановлен отпуск нефтепродуктов по топливным картам «ЛУКОЙЛ» на следующих автозаправочных станциях ООО «НефтеПарк» в Ивановской области:

АЗС №4, Кохомское шоссе, недалеко от ж/д. переезда

АЗС №7, автодорога Иваново-Кинешма, поворот на ТЭЦ №3

АЗС №1, г. Иваново, ул. Куконковых, 44

АЗС №2, г. Иваново, ул. Лежневская, Коляново (поворот на аэропорт)

АЗС №5, г. Иваново, ул. 1-ая Лагерная

АЗС №8, г. Иваново, Ново-Талицы, ул. Автодоровская, обьездная дорога г. Иваново

АЗС №9, г. Иваново, Б. Воробьевская

АЗС №10, г. Иваново, автодорога Иваново-Тейково, у поста ГИБДД

АЗС №13, г. Иваново, Писцово

АЗС №14, г. Иваново, Тимирязева, д 1

АЗС №15, г. Иваново, ул. Кузнецова, кольцо маршрута 5-го троллейбуса

АЗС №11, г. Иваново, ул. Павла Большевикова

АЗС №3, 115 км. трассы А113, на вьезде в г. Иваново у поста ГИБДД

АЗС №6, 130 км. трассы А113, д. Лесное

АЗС №12, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 60

Как сообщает информационное агентство INFOLine, ориентировочная дата возобновления реализации топлива на автозаправках - 20 января 2018 года.

поделиться ссылкой:

