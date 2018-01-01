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В Ивановской области приостановлена продажа бензина на АЗС
Временно приостановлен отпуск нефтепродуктов по топливным картам «ЛУКОЙЛ» на следующих автозаправочных станциях ООО «НефтеПарк» в Ивановской области:
АЗС №4, Кохомское шоссе, недалеко от ж/д. переезда
АЗС №7, автодорога Иваново-Кинешма, поворот на ТЭЦ №3
АЗС №1, г. Иваново, ул. Куконковых, 44
АЗС №2, г. Иваново, ул. Лежневская, Коляново (поворот на аэропорт)
АЗС №5, г. Иваново, ул. 1-ая Лагерная
АЗС №8, г. Иваново, Ново-Талицы, ул. Автодоровская, обьездная дорога г. Иваново
АЗС №9, г. Иваново, Б. Воробьевская
АЗС №10, г. Иваново, автодорога Иваново-Тейково, у поста ГИБДД
АЗС №13, г. Иваново, Писцово
АЗС №14, г. Иваново, Тимирязева, д 1
АЗС №15, г. Иваново, ул. Кузнецова, кольцо маршрута 5-го троллейбуса
АЗС №11, г. Иваново, ул. Павла Большевикова
АЗС №3, 115 км. трассы А113, на вьезде в г. Иваново у поста ГИБДД
АЗС №6, 130 км. трассы А113, д. Лесное
АЗС №12, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 60
Как сообщает информационное агентство INFOLine, ориентировочная дата возобновления реализации топлива на автозаправках - 20 января 2018 года.
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Лукойл создает искуственный диффсит, журналюшка поднимает панику одним заголовком, цены повышают комерсанты в погоне за прибылью... Вуаля подорожание на 50% (это доля шутки).
А это где вообще?)
Где на карте?)
Россиянам следует готовиться к самому значительному повышению розничных цен на АЗС за последнее время. Об этом агентству "НСН" заявил член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии России Рустам Танкаев. По мнению эксперта, уже к концу марта 2018 года стоимость бензина марки АИ-92 преодолеет отметку 50 рублей за литр, а цена на топливо АИ-95 достигнет 54-55 рублей.
Грядущий скачок отпускных цен Танкаев объясняет тем, что по итогам 2017 года в России впервые за четыре года будет зафиксирован рост спроса на бензин (до 36 млн тонн, +0,8%) и дизельное топливо (до 31,8 млн тонн, +1,6%). А подобная тенденция неизбежно приведет к возникновению дефицита горючего, при том что правительство будет вынуждено отпустить рынок в "свободное плавание".
Первыми ценники на АЗС начнут переписывать в сторону увеличения маленькие компании, которые наиболее чувствительны к любым рыночным колебаниям. А вслед за ними поднимут цены и гиганты топливного рынка РФ.
"До февраля цены особо расти не будут, в марте, перед выборами президента, компаниям тоже укажут на то, чтобы они не очень будоражили население, а вот после выборов сразу цены подскочат. Для крупных компаний ситуация мягче. Они могут отбирать прибыль на других звеньях технологической цепочки. А вот для маленьких продавцов бензина это очень критично. Они и будут первым звеном, где начнутся скачки цен на бензин", — поясняет Рустам Танкаев.
А данный персонаж уже вполне оправдано носит титул "господин соврамши"от ТПП, из-за его недобропорядочному отношению к Роснефти и транснефти. Короче типа местного главреда - кто платит того и любим.
А вот рост цен на ВСЁ! неизбежен где-то с мая, ибо все предприниматели будут обязаны торговать в белую через он-лайн кассы с 1 июля. А это повышение ежемесячных затрат процентов на 18-30, не считая единовременных вложений от 50 тыр.