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Новости

сегодня, 17:52

В Ивановской области приостановлена продажа бензина на АЗС

Список автозаправочных станций и ориентировочная дата возобновления реализации топлива

Временно приостановлен отпуск нефтепродуктов по топливным картам «ЛУКОЙЛ» на следующих автозаправочных станциях ООО «НефтеПарк» в Ивановской области:

АЗС №4, Кохомское шоссе, недалеко от ж/д. переезда

АЗС №7, автодорога Иваново-Кинешма, поворот на ТЭЦ №3

АЗС №1, г. Иваново, ул. Куконковых, 44

АЗС №2, г. Иваново, ул. Лежневская, Коляново (поворот на аэропорт)

АЗС №5, г. Иваново, ул. 1-ая Лагерная

АЗС №8, г. Иваново, Ново-Талицы, ул. Автодоровская, обьездная дорога г. Иваново

АЗС №9, г. Иваново, Б. Воробьевская

АЗС №10, г. Иваново, автодорога Иваново-Тейково, у поста ГИБДД

АЗС №13, г. Иваново, Писцово

АЗС №14, г. Иваново, Тимирязева, д 1

АЗС №15, г. Иваново, ул. Кузнецова, кольцо маршрута 5-го троллейбуса

АЗС №11, г. Иваново, ул. Павла Большевикова

АЗС №3, 115 км. трассы А113, на вьезде в г. Иваново у поста ГИБДД

АЗС №6, 130 км. трассы А113, д. Лесное

АЗС №12, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 60

Как сообщает информационное агентство INFOLine, ориентировочная дата возобновления реализации топлива на автозаправках - 20 января 2018 года.



ключевые слова: топливо бензин АЗС
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Вот теперь мне не "пищите" что государство подняло цены на бензин...
    
Лукойл создает искуственный диффсит, журналюшка поднимает панику одним заголовком, цены повышают комерсанты в погоне за прибылью... Вуаля подорожание на 50% (это доля шутки).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 19:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							АЗС №4, Кохомское шоссе, недалеко от ж/д. переезда
    
А это где вообще?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
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  • сегодня, 19:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							"в ивановской области".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 19:21
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    • 
										0
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							На Кохомском шоссе нет ж/д. переездов)
    
Где на карте?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 19:22
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										+1
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							А Вы это не у меня спросите, а у писаки-псаки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 19:40
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										+1
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							А они тут не отвечают,только исправляют свои черкотины,да комменты чистят)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									берендейка								
							
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  • сегодня, 20:20
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										+1
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							Государство подниметцены на бензин после выборов президента-это точно.Вновостях до праздников прочитал 92ой будет стоить 50 рублей .Пару лет назад как-то ехал с приятелем на машине автотрасса иваново -тейково у поста Гибдд решили заправиться,а карту скидок не принимают и цена почему-то отличалась от городской заправки в Зубковском Дворе.В Новоталицах тёмное окно всё как полагается.И после вдруг читаю через пару дней в новостях:ФАС  предупредила Роснефть ,Татнефть и Лукойл в связи с манипулированием рынком.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 20:32
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    • 
										0
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							Эксперты ожидают значительного повышения розничных цен на все виды автомобильного топлива. Корректировку стоимости бензина связывают с повышенным спросом и возможным дефицитом топлива.
    

    
Россиянам следует готовиться к самому значительному повышению розничных цен на АЗС за последнее время. Об этом агентству "НСН" заявил член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии России Рустам Танкаев. По мнению эксперта, уже к концу марта 2018 года стоимость бензина марки АИ-92 преодолеет отметку 50 рублей за литр, а цена на топливо АИ-95 достигнет 54-55 рублей.
    
Грядущий скачок отпускных цен Танкаев объясняет тем, что по итогам 2017 года в России впервые за четыре года будет зафиксирован рост спроса на бензин (до 36 млн тонн, +0,8%) и дизельное топливо (до 31,8 млн тонн, +1,6%). А подобная тенденция неизбежно приведет к возникновению дефицита горючего, при том что правительство будет вынуждено отпустить рынок в "свободное плавание".
    

    
Первыми ценники на АЗС начнут переписывать в сторону увеличения маленькие компании, которые наиболее чувствительны к любым рыночным колебаниям. А вслед за ними поднимут цены и гиганты топливного рынка РФ.
    
"До февраля цены особо расти не будут, в марте, перед выборами президента, компаниям тоже укажут на то, чтобы они не очень будоражили население, а вот после выборов сразу цены подскочат. Для крупных компаний ситуация мягче. Они могут отбирать прибыль на других звеньях технологической цепочки. А вот для маленьких продавцов бензина это очень критично. Они и будут первым звеном, где начнутся скачки цен на бензин", — поясняет Рустам Танкаев.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • 47 минут назад
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										0
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							Не нужно быть Рустамом Танкаевым, что-бы "предвидеть" ежегодный рост цен в посевную и сезон огородов отпусков. Только это ни коем образом исходит не от государства, а от коммерсов. 
    
А данный персонаж уже вполне оправдано носит титул "господин соврамши"от ТПП, из-за его недобропорядочному отношению к Роснефти и транснефти. Короче типа местного главреда - кто платит того и любим.
    
А вот рост цен на ВСЁ! неизбежен где-то с мая, ибо все предприниматели будут обязаны торговать в белую через он-лайн кассы с 1 июля. А это повышение ежемесячных затрат процентов на 18-30, не считая единовременных вложений от 50 тыр.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина
				
сегодня, 15:37

				

				В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина 
									
								

					
	   И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения
				
сегодня, 12:38

				

				В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения 
								

					Назначены руководители департаментов, служб и комитетов региона				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове задержана банда автоворов
				
сегодня, 12:23

				

				В Иванове задержана банда автоворов 
									
								

					
	 Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»
				
сегодня, 10:33

				

				В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы» 
									
								

					
	 Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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