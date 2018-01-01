Поэта из Ильинского района приняли в Союз писателей России

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В декабре 2017 года уроженец Ильинского района, поэт Евгений Смолин был принят в Союз писателей России. Это второй человек в истории Ильинской культуры, ставший членом СП. Первым был Виктор Коновалов.

К слову, за пределами Иванова, на все районы области на сегодняшний день всего 6 членов Союза Писателей России - в Шуе, Кинешме, Вичугском и Ильинском районах.

Фото: администрация Ильинского района

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