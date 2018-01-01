В регионе учреждена медаль «100 лет Иваново-Вознесенской губернии»

Она является наградой губернатора Ивановской области

В регионе учреждена памятная медаль «100 лет Иваново-Вознесенской губернии». Соответствующий указ 15 января 2018 года подписал временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Памятная медаль «100 лет Иваново-Вознесенской губернии» является наградой губернатора Ивановской области и вручается гражданам, внесшим вклад в развитие региона, изучение и популяризацию его истории; осуществляющим общественную и благотворительную деятельность; почетным гостям праздничных юбилейных торжеств. Памятная медаль вручается в торжественной обстановке в период проведения праздничных торжеств и мероприятий, посвященных 100-летию Иваново-Вознесенской губернии.

20 июня 2018 года исполняется 100 лет со дня образования Иваново-Вознесенской губернии. Именно в этот день в 1918 году постановление о её образовании из территорий, ранее входивших в состав Владимирской и Костромской губерний, с центром в Иваново-Вознесенске вынес Народный комиссариат внутренних дел. В течение всего года в регионе запланированы мероприятия, творческие фестивали и конкурсы, выставки и ярмарки, научно-практические конференции, краеведческие, туристические, экскурсионные и экологические, инфраструктурные проекты к знаменательной дате.

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