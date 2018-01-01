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сегодня, 16:53
В Ивановской области начали обследовать объекты, задействованные в проведении выборов Президента РФ
В Фурмановском районе начались профилактические обследования объектов, которые будут задействованы в проведении выборов Президента России в марте этого года. Сотрудники МЧС проводят осмотр помещений и территории на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, соответствие нормативным требованиям путей эвакуации, функционирование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей. А также - наличия знаков пожарной безопасности.
С работниками организаций проведена беседа по соблюдению требований пожарной безопасности на рабочем месте и порядку действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
ключевые слова: выборы Президент МЧС пожарная безопасность
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