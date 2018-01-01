Ивановский Копперфильд, кому простят долги и продолжение истории со скандальными довыборами в облдуму

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Ему мог бы позавидовать сам Копперфильд. Ловкость рук и никакого мошенничества, или Проверяйте деньги, не отходя от кассы.

- Банкротство физических лиц. Кому простят долги?

- Продолжение истории со скандальными довыборами в Ивановскую областную думу. Областной и районный суды разошлись во мнении.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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