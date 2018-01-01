Новости
сегодня, 15:37
В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина
И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)
Кинешемская мастерица Надежда Горбачева вышила икону Божьей Матери «Нерушимая стена» - специально для Президента России Владимира Путина. Только вот не знает, как ее передать Владимиру Владимировичу.
«Я верю в Россию, поэтому и хочу передать ее Путину, чтобы он поставил ее где-нибудь у себя, и она передавалась дальше его приемникам. Путин сейчас, потом другой будет, а Россия всегда должна оставаться «Нерушимой стеной», - цитирует мастерицу Кинешемец.RU.
Надежда Горбачева с радостью передаст свою работу тому, кто сможет вручить ее лично главе государства.
Фото: Кинешемец.RU
ключевые слова: Владимир Путин икона
- оцените новость:
-
(5)
- 2077
- 19
Комментарии (19)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:37В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина
И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)
-
(5)
- 2081
сегодня, 12:38В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения
Назначены руководители департаментов, служб и комитетов региона
-
(1)
- 5826
сегодня, 12:23В Иванове задержана банда автоворов
Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)
-
(4)
- 4686
сегодня, 10:33В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»
Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
-
(1)
- 4399
Стена на пути прогресса.
"Нурикабэ таинственным образом появляется на дорогах поздно ночью. Когда прохожий идёт по своим делам, прямо перед ним появляется огромная невидимая стенк и блокирует путь. Проскользнуть мимо неё невозможно - дух простирается так далеко, как только можно пройти. Также нельзя перелезть через Нурикабэ или опрокинуть его. Но если постучать по нему снизу палкой, то говорят, что существо исчезнет, и можно будет идти дальше." (с)
ПОСТУЧАТЬ ПО НЕМУ СНИЗУ ПАЛКОЙ. Японцы дело говорят.