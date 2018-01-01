В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина

И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)

Кинешемская мастерица Надежда Горбачева вышила икону Божьей Матери «Нерушимая стена» - специально для Президента России Владимира Путина. Только вот не знает, как ее передать Владимиру Владимировичу.

«Я верю в Россию, поэтому и хочу передать ее Путину, чтобы он поставил ее где-нибудь у себя, и она передавалась дальше его приемникам. Путин сейчас, потом другой будет, а Россия всегда должна оставаться «Нерушимой стеной», - цитирует мастерицу Кинешемец.RU.

Надежда Горбачева с радостью передаст свою работу тому, кто сможет вручить ее лично главе государства.

Фото: Кинешемец.RU

поделиться ссылкой:

