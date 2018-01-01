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Новости

сегодня, 15:37

В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина

  И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)

Кинешемская мастерица Надежда Горбачева вышила икону Божьей Матери «Нерушимая стена» - специально для Президента России Владимира Путина. Только вот не знает, как ее передать Владимиру Владимировичу.

«Я верю в Россию, поэтому и хочу передать ее Путину, чтобы он поставил ее где-нибудь у себя, и она передавалась дальше его приемникам. Путин сейчас, потом другой будет, а Россия всегда должна оставаться «Нерушимой стеной», - цитирует мастерицу Кинешемец.RU.

Надежда Горбачева с радостью передаст свою работу тому, кто сможет вручить ее лично главе государства.

Фото: Кинешемец.RU



ключевые слова: Владимир Путин икона
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Комментарии (19)

	


	

	

		
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									Владимир Щелкунов								
							
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  • сегодня, 15:41
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    • 
										+1
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							Ох,а будет ли другой-то после Путина,судя по тенденции,он нами сто сроков править будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
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  • сегодня, 16:01
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    • 
										+1
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							Я думаю, что мечта Надежды материализуется, и спятившего вождя наконец-то закроют за нерушимыми стенами...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Привозите. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
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  • сегодня, 16:12
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В заголовке статьи слово "для" в нынешних реалиях кажется абсолютно лишним))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:32
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							тоже подумал, что икону путина сделали 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Лена_О								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							от царя до иконы раз плюнуть								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Helgi Ball								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прос.али страну((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • сегодня, 16:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто прос...ал? А ты что в это время делал?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я не понял, икона с Путиным-Божьей матерью для Горбачева или икона, что Путин дарит Божьей матери свою икону? :) Но тогда не понятно при чем тут Горбачев и на что у него надежда? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ехидна								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А передаваться она будет каким «приемникам»? Радио? Или, все-таки, преемникам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Страна - стена. Стоит, ничего не делает, только всем мешает. Странные ассоциации у мастерицы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтaнг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Она имела ввиду стены России нерушимы как стены богородского. :) Бабка чай из наших бывших, временно полегчало - выписали, и вот опять. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									violеtlord								
							
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  • сегодня, 17:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Крученя								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чё, правильно старуха эта сказала. "Россия - стена".
    

    
Стена на пути прогресса.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Крученя								
							
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  • сегодня, 17:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В японской мифологии есть такое существо - Нурикабэ, в виде огромной невидимой стены, загораживающей человеку дорогу. Если человек куда-то опоздал, говорят, что ему помешал Нурикабэ.
    

    
"Нурикабэ таинственным образом появляется на дорогах поздно ночью. Когда прохожий идёт по своим делам, прямо перед ним появляется огромная невидимая стенк и блокирует путь. Проскользнуть мимо неё невозможно - дух простирается так далеко, как только можно пройти. Также нельзя перелезть через Нурикабэ или опрокинуть его. Но если постучать по нему снизу палкой, то говорят, что существо исчезнет, и можно будет идти дальше." (с)
    

    
ПОСТУЧАТЬ ПО НЕМУ СНИЗУ ПАЛКОЙ. Японцы дело говорят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 17:34
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    • 
										+1
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							Доступ к его низу только Кабаева имеет, но с палкой она вроде не работала. :) Хотя обручем или мячиком тоже звездануть можно. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • сегодня, 17:54
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    • 
										+1
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							Лукавые икон не переносят. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivnff37								
							
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  • сегодня, 19:08
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    • 
										+1
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							Я могу Путину икону передать.Где живет художница?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 21 минуту назад
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										0
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							На иконе надо больного раком ребёнка изобразить и просьбу его родителей через СМИ о материальной помощи. Вот действительность								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина
				
сегодня, 15:37

				

				В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина 
									
								

					
	   И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения
				
сегодня, 12:38

				

				В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения 
								

					Назначены руководители департаментов, служб и комитетов региона				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове задержана банда автоворов
				
сегодня, 12:23

				

				В Иванове задержана банда автоворов 
									
								

					
	 Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»
				
сегодня, 10:33

				

				В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы» 
									
								

					
	 Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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