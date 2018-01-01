Хореографический дуэт из Вичуги стал победителем международного конкурса

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Дуэт Образцового хореографического коллектива «Виктория» Вичугской районной детской школы искусств в составе Ивана Соколова и Даниила Седова принял участие в Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Апельсин», который проходил с 9 по 11 января 2017 года в Ярославле.

Вичужане выступили в номинации «Народный танец» (13-16 лет) и по итогам конкурса заслуженно получили звание Лауреатов I степени. Руководит коллективом Андрей Соколов и Маргарита Румянцева.

Фото: администрация Вичугского района

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