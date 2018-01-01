В Иванове устроят танцевальные баттлы

Они состоятся в рамках конкурса-фестиваля «Танцевальный проспект»

10-11 февраля в областном кординационно-методическом центре культуры и отдыха пройдет открытый городской конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Танцевальный проспект».

Конкурс проводится в два тура.

1 тур - коллектив представляет 2 хореографические композиции: в одной номинации, в одной возрастной категории (с целью исключения соревнования с самим собой). Общее время номеров не должно превышать 8 минут. Допускается участие танцоров из предыдущей или последующей возрастной категории, не более 20% от общего состава участников номера.

Каждая хореографическая композиция оценивается по 10-бальной системе путем открытого голосования членов жюри. Баллы суммируются. Коллектив, получивший за две хореографические композиции средний балл 7 и выше, может стать участником второго тура.

2 тур - финал. Коллектив, вышедший в финал, должен представить к просмотру одну хореографическую композицию, ранее не участвующую в конкурсном просмотре 1 тура.

2 тур оценивается также по 10-бальной системе, но уже путем закрытого голосования членов жюри. Баллы обоих туров суммируются.

В рамках конкурса-фестиваля состоятся баттлы. Это - танцевальное сражение участников для выявления сильнейшего из них. В баттлах могут принять участие не более 3 представителей от каждого коллектива-конкурсанта любой возрастной группы. Допускается участие в баттлах «свободных» танцоров, не принадлежащих к какому-либо танцевальному коллективу, заявленному в конкурсе. По итогам данного «танцевального сражения» победителям будут вручены специальные дипломы конкурса.

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