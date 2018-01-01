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Новости

сегодня, 14:35

В Ивановской области у школы нашли труп замерзшего бомжа

В Вичуге в заброшенном здании, расположенном за школой №10 на улице Ульяновской, был найден труп мужчины 1966 г.р., без определённого места жительства. Об этом сообщает Vichuganews.ru. По данным издания, следов насилия на теле не обнаружено. Вероятная причина смерти – переохлаждение организма.



ключевые слова: труп бомж
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									Софокл								
							
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							У нас более интересных и значимых новостей нет? Или просто лень работать чтобы что-то стоящее найти и информацию подготовить?
    
Один идиот прыгнул с балкона
    
Другой идиот утопил Ауди
    
Ограбили офис "Кредит под 700%"
    
Зафиксирован рост электропотребления
    
Алкаши украли крышку люка
    

    
Теперь вот труп бомжа около школы. Но, оказалось, не около школы, а в заброшенном здании.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина
				
сегодня, 15:37

				

				В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина 
									
								

					
	   И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения
				
сегодня, 12:38

				

				В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения 
								

					Назначены руководители департаментов, служб и комитетов региона				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове задержана банда автоворов
				
сегодня, 12:23

				

				В Иванове задержана банда автоворов 
									
								

					
	 Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»
				
сегодня, 10:33

				

				В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы» 
									
								

					
	 Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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