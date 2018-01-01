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сегодня, 14:35
В Ивановской области у школы нашли труп замерзшего бомжа
В Вичуге в заброшенном здании, расположенном за школой №10 на улице Ульяновской, был найден труп мужчины 1966 г.р., без определённого места жительства. Об этом сообщает Vichuganews.ru. По данным издания, следов насилия на теле не обнаружено. Вероятная причина смерти – переохлаждение организма.
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Теперь вот труп бомжа около школы. Но, оказалось, не около школы, а в заброшенном здании.