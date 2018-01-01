В Ивановской области у школы нашли труп замерзшего бомжа

В Вичуге в заброшенном здании, расположенном за школой №10 на улице Ульяновской, был найден труп мужчины 1966 г.р., без определённого места жительства. Об этом сообщает Vichuganews.ru. По данным издания, следов насилия на теле не обнаружено. Вероятная причина смерти – переохлаждение организма.

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