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сегодня, 14:05
В савинский храм Архистратига Михаила на один день привезли дары волхвов
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Сегодня, 16 января, в храм Архистратига Божия Михаила, расположенный в поселке Савино, привезли освященную копию даров волхвов. Как сообщает местная газета «Знамя», копию даров завезли только на один день. Благодарственные молебны, начавшиеся в полдень, продлятся до половины шестого вечера. Храм будет открыт до 18.30.
Фото: «Знамя»
ключевые слова: религия православие РПЦ святыня
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- ivnff37сегодня, 14:18Я уже 2 часа пропустил, вы за это ответите!
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