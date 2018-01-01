В савинский храм Архистратига Михаила на один день привезли дары волхвов

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Сегодня, 16 января, в храм Архистратига Божия Михаила, расположенный в поселке Савино, привезли освященную копию даров волхвов. Как сообщает местная газета «Знамя», копию даров завезли только на один день. Благодарственные молебны, начавшиеся в полдень, продлятся до половины шестого вечера. Храм будет открыт до 18.30.

Фото: «Знамя»

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