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Новости

сегодня, 14:05

В савинский храм Архистратига Михаила на один день привезли дары волхвов

Фото

Сегодня, 16 января, в храм Архистратига Божия Михаила, расположенный в поселке Савино, привезли освященную копию даров волхвов. Как сообщает местная газета «Знамя», копию даров завезли только на один день. Благодарственные молебны, начавшиеся в полдень, продлятся до половины шестого вечера. Храм будет открыт до 18.30.

Фото: «Знамя»



ключевые слова: религия православие РПЦ святыня
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							Я уже 2 часа пропустил, вы за это ответите!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина
				
сегодня, 15:37

				

				В Ивановской области создали особую икону для Владимира Путина 
									
								

					
	   И сейчас ищут способ передать ее главе государства лично в руки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения
				
сегодня, 12:38

				

				В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения 
								

					Назначены руководители департаментов, служб и комитетов региона				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове задержана банда автоворов
				
сегодня, 12:23

				

				В Иванове задержана банда автоворов 
									
								

					
	 Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы»
				
сегодня, 10:33

				

				В Фурманове подожгли известное в городе кафе «Белые росы» 
									
								

					
	 Площадь пожара составила 50 квадратных метров (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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