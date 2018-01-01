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В Южском районе срывали игрушки с елок
На вчерашнем совещании главы Южского района Владимира Мальцева с руководителями структурных подразделений и начальниками отделов райадминистрации был затронут в том числе вопрос проявления вандализма.
На сайте администрации района сначала было указано, что были, якобы, зарегистрированы случаи изображения свастики в общественных местах, а также срывание украшений с новогодних елок и др. «По данному вопросу будут приняты соответствующие меры», - завершалось сообщение на сайте администрации Южского района.
Впрочем, после начала проведения проверки по данным фактам правоохранительными органами сообщение об обнаружении свастики с сайта администрации района было удалено: "Информация о свастике на сайте администрации района была размещена ошибочно".
Информация о срывани украшений с новогодних елок осталась - как пример вандализма.
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Комментарии (2)
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- Donald Tram Tararаmсегодня, 13:59Невидимые хохляцкие диверсанты рисуют, больше некому.
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- Дурилосегодня, 18:00Маразм крепчает. В баловстве детей или подростков уже экстремизм нашли? Работой бы занялись. Проблем мало что ли? Кстати, может кто знает где в законодательстве дано определение экстремизма? Именно в законодательстве.
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