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Новости

сегодня, 13:47

В Южском районе срывали игрушки с елок

На вчерашнем совещании главы Южского района Владимира Мальцева с руководителями структурных подразделений и начальниками отделов райадминистрации был затронут в том числе вопрос проявления вандализма.

На сайте администрации района сначала было указано, что были, якобы, зарегистрированы случаи изображения свастики в общественных местах, а также срывание украшений с новогодних елок и др. «По данному вопросу будут приняты соответствующие меры», - завершалось сообщение на сайте администрации Южского района.

Впрочем, после начала проведения проверки по данным фактам правоохранительными органами сообщение об обнаружении свастики с сайта администрации района было удалено: "Информация о свастике на сайте администрации района была размещена ошибочно".

Информация о срывани украшений с новогодних елок осталась - как пример вандализма. 



ключевые слова: вандализм экстремизм свастика
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Donald Tram Tararаm								
							
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  • сегодня, 13:59
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							Невидимые хохляцкие диверсанты рисуют, больше некому.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Маразм крепчает. В баловстве детей или подростков  уже экстремизм нашли? Работой бы занялись. Проблем мало что ли?  Кстати, может кто знает где в законодательстве дано определение экстремизма?  Именно в законодательстве.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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