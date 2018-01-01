В Южском районе срывали игрушки с елок

На вчерашнем совещании главы Южского района Владимира Мальцева с руководителями структурных подразделений и начальниками отделов райадминистрации был затронут в том числе вопрос проявления вандализма.

На сайте администрации района сначала было указано, что были, якобы, зарегистрированы случаи изображения свастики в общественных местах, а также срывание украшений с новогодних елок и др. «По данному вопросу будут приняты соответствующие меры», - завершалось сообщение на сайте администрации Южского района.

Впрочем, после начала проведения проверки по данным фактам правоохранительными органами сообщение об обнаружении свастики с сайта администрации района было удалено: "Информация о свастике на сайте администрации района была размещена ошибочно".

Информация о срывани украшений с новогодних елок осталась - как пример вандализма.

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