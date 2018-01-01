В Ивановской области зафиксирован рост электропотребления

В 2017 году в Ивановской области зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года на 0,6%. Об этом сообщает региональный департамент энергетики и тарифов со ссылкой на данные Филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра.

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