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В исполнительных органах власти Ивановской области произошли кадровые изменения
В ряде исполнительных органов государственной власти Ивановской области произошли кадровые изменения.
Назначен новый начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. С 16 января приступил к работе в этой должности Алексей Соков. Департамент здравоохранения Ивановской области возглавит Ирина Березина.
В комплексе экономического развития назначены: директор департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин, начальник департамента управления имуществом Юлия Антонова, начальник службы ветеринарии Ивановской области Хосров Абдуллаев, и.о. начальника департамента конкурсов и аукционов Ивановской области Юлия Бондаренко, и.о. начальника департамента развития информационного общества Ивановской области Александр Балакирев.
В комплексе развития инфраструктуры Ивановской области назначены: начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Шушкин, начальник департамента природных ресурсов и экологии Ольга Кравченко, председатель областного комитета по лесному хозяйству Михаил Яковлев, начальник службы государственного финансового контроля Татьяна Исаева, начальник департамента молодежной политики и спорта Антон Лопатин, начальник административного департамента Максим Кушнеров.
В социальном блоке правительства Ивановской области назначены: директор департамента культуры и туризма Наталья Трофимова, начальник департамента социальной защиты населения Татьяна Рожкова, председатель комитета по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Татьяна Сергеева, председатель комитета по государственной охране объектов культурного наследия Анна Рожкова, председатель комитета ЗАГС Наталия Буракова. Исполнять обязанности начальника департамента образования до согласования с профильным федеральным ведомством будет Ольга Антонова.
В комплексе строительства Ивановской области начальником департамента строительства и архитектуры назначен Юрий Тростин, начальником службы государственного строительного надзора – Андрей Воеводин. В комплексе ЖКХ и энергетики Ивановской области до согласования с профильными федеральными ведомствами в статусе исполняющих обязанности работают начальник департамента энергетики и тарифов Ивановской области Евгения Морева, начальник службы государственной жилищной инспекции Ивановской области Ольга Максимова.
Для справки:
Березина Ирина Геннадьевна
Родилась в 1967 году в Иванове.
В 1991 году окончила Ивановский государственный медицинский институт им. А.С. Бубнова по специальности «Педиатрия». Кандидат медицинских наук. В 2012 году окончила ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
С 2014 по 2016 год – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области. С 2016 года – заместитель начальника Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области.
За активную работу в становлении и развитии системы обязательного медицинского страхования награждена знаком «Отличник здравоохранения».
Соков Алексей Борисович
Родился в 1978 году в Иванове.
Имеет два высших образования: Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России и Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».
В 2010-2016 гг. работал в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области.
До назначения на должность начальника департамента в 2017 году работал начальником отдела по делам ГО и ЧС в администрации города Кохма.
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О проделанной работе за декабрь месяц 2017года.
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г. Иваново ГорКом
Горбунов А.Г