В Иванове задержана банда автоворов

Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)

В областном центре сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность граждан, занимавшихся кражами автотранспорта. Четверо жителей городов Иваново и Шуя промышляли хищениями дорогостоящих иномарок.

Краденные машины злоумышленники перегоняли в автомастерскую, находящуюся в Шуе. Из конструкции похищенной иномарки удалялись элементы с номерными агрегатами. На их место ставились запчасти с подержанных автомобилей аналогичных марок, приобретённых легальным путём. В итоге краденные машины с изменёнными номерными агрегатами поступали на автомобильный рынок, где их приобретали добросовестные покупатели.

В результате проведённой операции сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии четверо граждан, подозреваемых в серии краж автотранспорта, задержаны. В ходе обыска в автомастерской, где обрабатывался похищенный автотранспорт, полицейские обнаружили и изъяли две ранее похищенные иномарки.

По факту краж возбуждены уголовные дела. Установлена причастность фигурантов к 4 преступлениям. Задержанные будут помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

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