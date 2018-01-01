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Новости

сегодня, 12:23

В Иванове задержана банда автоворов

Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)

В областном центре сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность граждан, занимавшихся кражами автотранспорта. Четверо жителей городов Иваново и Шуя промышляли хищениями дорогостоящих иномарок.

Краденные машины злоумышленники перегоняли в автомастерскую, находящуюся в Шуе. Из конструкции похищенной иномарки удалялись элементы с номерными агрегатами. На их место ставились запчасти с подержанных автомобилей аналогичных марок, приобретённых легальным путём. В итоге краденные машины с изменёнными номерными агрегатами поступали на автомобильный рынок, где их приобретали добросовестные покупатели.

В результате проведённой операции сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии четверо граждан, подозреваемых в серии краж автотранспорта, задержаны. В ходе обыска в автомастерской, где обрабатывался похищенный автотранспорт, полицейские обнаружили и изъяли две ранее похищенные иномарки.

По факту краж возбуждены уголовные дела. Установлена причастность фигурантов к 4 преступлениям. Задержанные будут помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Фото: пресс-служба регионального УМВД



ключевые слова: автомобили кража ОПГ полиция
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 13:02
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							Сколько лет ушлёпкам?
    
Сколько получат?
    
=маловато								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							НА КОЛ!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 17:18
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							Под плёнкой GL что ли стоит?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									некто								
							
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  • сегодня, 18:53
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							а кто ставил на учет в ГАИ  не сообщается  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									берендейка								
							
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							Вот и смена подросла,то ли ещё будет.Так что храните ваши "Гелики" ПОД ПОДУШКОЙ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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