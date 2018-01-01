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В Иванове задержана банда автоворов
Злоумышленники похищали дорогостоящие иномарки (фото)
В областном центре сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность граждан, занимавшихся кражами автотранспорта. Четверо жителей городов Иваново и Шуя промышляли хищениями дорогостоящих иномарок.
Краденные машины злоумышленники перегоняли в автомастерскую, находящуюся в Шуе. Из конструкции похищенной иномарки удалялись элементы с номерными агрегатами. На их место ставились запчасти с подержанных автомобилей аналогичных марок, приобретённых легальным путём. В итоге краденные машины с изменёнными номерными агрегатами поступали на автомобильный рынок, где их приобретали добросовестные покупатели.
В результате проведённой операции сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии четверо граждан, подозреваемых в серии краж автотранспорта, задержаны. В ходе обыска в автомастерской, где обрабатывался похищенный автотранспорт, полицейские обнаружили и изъяли две ранее похищенные иномарки.
По факту краж возбуждены уголовные дела. Установлена причастность фигурантов к 4 преступлениям. Задержанные будут помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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